В МТС сообщили о мошеннической схеме с предложением продлить услуги связи
Злоумышленники придумали новую мошенническую схему, в ходе которой от лица сотрудников операторов связи предлагают продлить услуги, а затем крадут данные пользователя. Об этом заявил «РИА Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
По его словам, в ходе телефонного звонка мошенник представляется сотрудником сотового оператора. Он спрашивает о недовольстве пользователя работой приложения и выясняет используется ли оно, после чего сообщает о необходимости продлить договор использования номера телефона. Затем злоумышленник уточняет, что не имеют права узнавать личные данные и предлагает перевести жертву якобы на голосового помощника. В ходе разговора с поддельным голосовым помощником пользователь называет собственные данные, что приводит к финансовым махинациям и потере доступа.
Бийчук призвал при поступлении телефонного звонка с неизвестного номера завершить разговор и самостоятельно перезвонить оператору по официальному номеру, который указан на сайте компании.
28 декабря правительство России исключило из перечня лицензий на оказание услуг связи лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Указывалось, что это решение было принято в целях борьбы с телефонными мошенниками. IP-телефония предоставляла возможность посредством сети связаться с человеком, пользующимся стационарной телефонной или мобильной сетью. Такие технологии популярны среди аферистов, поскольку позволяют подменять номера.
Постановление кабмина вступит в силу 1 сентября 2025 г. После этого Минцифры необходимо в течение полугода привести свои нормативные правовые акты в соответствие с этим документом.