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В МТС сообщили о мошеннической схеме с предложением продлить услуги связи

Ведомости

Злоумышленники придумали новую мошенническую схему, в ходе которой от лица сотрудников операторов связи предлагают продлить услуги, а затем крадут данные пользователя. Об этом заявил «РИА Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

По его словам, в ходе телефонного звонка мошенник представляется сотрудником сотового оператора. Он спрашивает о недовольстве пользователя работой приложения и выясняет используется ли оно, после чего сообщает о необходимости продлить договор использования номера телефона. Затем злоумышленник уточняет, что не имеют права узнавать личные данные и предлагает перевести жертву якобы на голосового помощника. В ходе разговора с поддельным голосовым помощником пользователь называет собственные данные, что приводит к финансовым махинациям и потере доступа.

Бийчук призвал при поступлении телефонного звонка с неизвестного номера завершить разговор и самостоятельно перезвонить оператору по официальному номеру, который указан на сайте компании.

28 декабря правительство России исключило из перечня лицензий на оказание услуг связи лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Указывалось, что это решение было принято в целях борьбы с телефонными мошенниками. IP-телефония предоставляла возможность посредством сети связаться с человеком, пользующимся стационарной телефонной или мобильной сетью. Такие технологии популярны среди аферистов, поскольку позволяют подменять номера.

Постановление кабмина вступит в силу 1 сентября 2025 г. После этого Минцифры необходимо в течение полугода привести свои нормативные правовые акты в соответствие с этим документом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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