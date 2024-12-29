В МТС сообщили о мошеннической схеме с предложением продлить услуги связи

По его словам, в ходе телефонного звонка мошенник представляется сотрудником сотового оператора. Он спрашивает о недовольстве пользователя работой приложения и выясняет используется ли оно, после чего сообщает о необходимости продлить договор использования номера телефона. Затем злоумышленник уточняет, что не имеют права узнавать личные данные и предлагает перевести жертву якобы на голосового помощника. В ходе разговора с поддельным голосовым помощником пользователь называет собственные данные, что приводит к финансовым махинациям и потере доступа.