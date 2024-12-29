Путин поздравил Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду
Президент России Владимир Путин поздравил россиянина Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам, который состоялся в Нью-Йорке. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
18-летний россиянин Володар Мурзин завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам. Гроссмейстер набрал 10 очков из 13, не потерпев ни одного поражения. Второе и третье места на чемпионате по рапиду заняли Александр Грищук и Ян Непомнящий.
Мурзин, как отметил глава государства, «блестяще» справился с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками он продемонстрировал «мастерство, выдержку, отличную подготовку» и подтвердил высокий авторитет отечественной шахматной школы.
«И конечно, отрадно, что весь пьедестал почета заняли российские спортсмены. От души желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – отметил президент.
Российских шахматистов с победой до этого поздравил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил вклад Федерации шахмат России, благодаря которой шахматисты из РФ получили возможность выступать на международных соревнованиях.
Среди женщин чемпионкой мира по быстрым шахматам стала Хампи Конеру из Индии, она набрала 8,5 очка из 11. По дополнительным показателям второе место завоевала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, а представительница РФ Екатерина Лагно стала бронзовым призером.