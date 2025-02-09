Посетительница случайно повредила полотно XVI века в музее в Италии

В мае 2018 г. Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины металлическим столбиком ограждения и повредил полотно в трех местах в центральной части картины на фигуре царевича Ивана. Он утверждал, что сделал это в связи с недостоверностью изображенных на полотне исторических фактов. В 2018 г. размер ущерба оценили в 30 млн руб., а стоимость картины – в 730 млн руб. Подпорину назначили 2,5 года колонии общего режима.