Посетительница случайно повредила полотно XVI века в музее в Италии
Посетительница споткнулась в музее «Санта-Джулия» в Брешии и при падении повредила рукой полотно XVI в. Об этом сообщает издание Il Giorno.
В результате пострадала работа местного художника Алессандро Бонвичино, известного как Моретто. Двустороннее полотно, датируемое 1522-1524 гг., специально вернулось в музей спустя 360 лет для выставки, которую посвятили художникам из Брешии периода Возрождения. По данным издания, ущерб составил несколько тысяч евро. Полотно отреставрируют за счет страховки.
В декабре 2024 г. в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации вернулась картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Полотно находится в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле.
В мае 2018 г. Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины металлическим столбиком ограждения и повредил полотно в трех местах в центральной части картины на фигуре царевича Ивана. Он утверждал, что сделал это в связи с недостоверностью изображенных на полотне исторических фактов. В 2018 г. размер ущерба оценили в 30 млн руб., а стоимость картины – в 730 млн руб. Подпорину назначили 2,5 года колонии общего режима.