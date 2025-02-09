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Посетительница случайно повредила полотно XVI века в музее в Италии

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Посетительница споткнулась в музее «Санта-Джулия» в Брешии и при падении повредила рукой полотно XVI в. Об этом сообщает издание Il Giorno.

В результате пострадала работа местного художника Алессандро Бонвичино, известного как Моретто. Двустороннее полотно, датируемое 1522-1524 гг., специально вернулось в музей спустя 360 лет для выставки, которую посвятили художникам из Брешии периода Возрождения. По данным издания, ущерб составил несколько тысяч евро. Полотно отреставрируют за счет страховки.

В декабре 2024 г. в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации вернулась картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Полотно находится в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле.

В мае 2018 г. Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины металлическим столбиком ограждения и повредил полотно в трех местах в центральной части картины на фигуре царевича Ивана. Он утверждал, что сделал это в связи с недостоверностью изображенных на полотне исторических фактов. В 2018 г. размер ущерба оценили в 30 млн руб., а стоимость картины – в 730 млн руб. Подпорину назначили 2,5 года колонии общего режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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