СК возбудил дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела ВСУ краеведческого музея в Судже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 14 марта украинские военнослужащие произвели обстрел местного краеведческого музея, в результате чего погибла женщина.
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», – пояснили в СК РФ.
Об атаке первым сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, удар пришелся прямо по историческому зданию, которое было памятником архитектуры конца XIX века. Объект культурного наследия теперь полностью разрушен.
В момент атаки в здании погибла сотрудница музея, а еще двое работников с ранами доставлены в медучреждение.
13 марта Минобороны сообщило о том, что Суджа освобождена. Этот населенный пункт находится всего в 11 км от границы с Украиной. Суджа была захвачена украинскими военными в августе прошлого года.
СК РФ 14 марта также начал расследование уголовного дела в отношении вооруженных сил Украины. Поводом для этого послужил обстрел мирных граждан в Судже во время их эвакуации. По информации следствия, в результате атаки погибли два человека. Также есть сведения о том, что в селе Мартыновка украинские военные подвергли пыткам и убили местного жителя.