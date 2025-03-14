СК возбудил дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже

СК РФ 14 марта также начал расследование уголовного дела в отношении вооруженных сил Украины. Поводом для этого послужил обстрел мирных граждан в Судже во время их эвакуации. По информации следствия, в результате атаки погибли два человека. Также есть сведения о том, что в селе Мартыновка украинские военные подвергли пыткам и убили местного жителя.