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СК возбудил дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела ВСУ краеведческого музея в Судже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 14 марта украинские военнослужащие произвели обстрел местного краеведческого музея, в результате чего погибла женщина.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», – пояснили в СК РФ.

Об атаке первым сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, удар пришелся прямо по историческому зданию, которое было памятником архитектуры конца XIX века. Объект культурного наследия теперь полностью разрушен.

Как выглядит Суджа после освобождения
Российские военные освободили Суджу на юго-западе Курской области, сообщило 13 марта Минобороны РФ. Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию региона. В результате сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем украинской армии. Как сейчас выглядит приграничный город – в галерее «Ведомостей».
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Российские военные освободили Суджу на юго-западе Курской области, сообщило 13 марта Минобороны РФ. Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию региона. В результате сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем украинской армии. Как сейчас выглядит приграничный город – в галерее «Ведомостей». / Министерство обороны РФ / РИА Новости

В момент атаки в здании погибла сотрудница музея, а еще двое работников с ранами доставлены в медучреждение.

13 марта Минобороны сообщило о том, что Суджа освобождена. Этот населенный пункт находится всего в 11 км от границы с Украиной. Суджа была захвачена украинскими военными в августе прошлого года.

СК РФ 14 марта также начал расследование уголовного дела в отношении вооруженных сил Украины. Поводом для этого послужил обстрел мирных граждан в Судже во время их эвакуации. По информации следствия, в результате атаки погибли два человека. Также есть сведения о том, что в селе Мартыновка украинские военные подвергли пыткам и убили местного жителя.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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