С 2022 г. от действий украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, еще 500 граждан были ранены. Несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры повреждены и разрушены. Возбуждено 736 уголовных дел по фактам этих и других преступлений, 46 украинских военных уже приговорены к длительным срокам лишения свободы. Суд также рассматривает уголовные дела еще против 92 лиц, под следствием находятся 58 фигурантов. Восьми командирам бригад ВСУ, которые принимали участие в нападении на Курскую область, было предъявлено обвинение заочно.