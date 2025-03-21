СК признал 43 000 человек потерпевшими от действий ВСУ в Курской области
Потерпевшими от преступлений вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области признаны 43 000 человек. Об этом доложили председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания в регионе, говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что работа следователей с жителями региона, пострадавшими от действий ВСУ, продолжается. По словам жителей освобожденных населенных пунктов, военнослужащие украинской армии запрещали им эвакуироваться для того, чтобы использовать мирных граждан как живой щит.
«Все указанные факты фиксируются в рамках уголовных дел», – говорится в сообщении СК.
С 2022 г. от действий украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, еще 500 граждан были ранены. Несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры повреждены и разрушены. Возбуждено 736 уголовных дел по фактам этих и других преступлений, 46 украинских военных уже приговорены к длительным срокам лишения свободы. Суд также рассматривает уголовные дела еще против 92 лиц, под следствием находятся 58 фигурантов. Восьми командирам бригад ВСУ, которые принимали участие в нападении на Курскую область, было предъявлено обвинение заочно.
Бастрыкин поручил продолжить работу, направленную на защиту прав жителей Курской области, и на выявление новых эпизодов преступлений ВСУ и сбор доказательств по ним.
20 марта представитель СК сообщил «Ведомостям» о зафиксированных доказательствах прицельной атаки украинских военнослужащих по жилому массиву в Курской области. По информации следствия, 19 марта украинские военнослужащие незаконно вторглись на территорию России с помощью беспилотника и сбросили взрывное устройство на жилой массив в селе Мокрушино Беловского района Курской области. Два человека были ранены.