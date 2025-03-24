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ВТБ сообщил о новых вариациях мошеннической схемы с NFC-клонами карт

Ведомости

Мошенники изменили способ похищения средств с использованием NFC-клонов карт: речь идет о комбинации социальной инженерии и доработанных шпионских программ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Теперь вместо создания виртуального клона карты клиента аферисты просят перевести деньги на безопасный счет (на самом деле – на свой NFC-клон). Цифровых следов преступления при этом не остается. Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками сотового оператора, банка, любой крупной компании и предлагают установить на телефон программу. Предлоги могут быть разными, но чаще всего – якобы для обновления приложения. В итоге потерпевшие устанавливают шпионское программное обеспечение – вариант вредоносной программы NFCGate, позволяющей дистанционно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны банковских карт.

Прежде основной модуль программы был у афериста, который после установки второго модуля у клиента делал копию его банковской карты. Теперь же основной, измененный модуль программного обеспечения устанавливается на смартфон клиента, которого убеждают перевести деньги «на безопасный счет», к примеру, посредством внесения средств в банкомате. При поднесении телефона потерпевшего к банкомату деньги зачисляются на клон карты мошенника, который уводит похищенные деньги через серию переводов самому себе на счета в разных банках.

23 марта ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России сообщал об опасности использования открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах. Это может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения, которое способно украсть логины, пароли и платежные данные, замедлить работу гаджета или даже полностью заблокировать его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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