ВТБ сообщил о новых вариациях мошеннической схемы с NFC-клонами карт

Прежде основной модуль программы был у афериста, который после установки второго модуля у клиента делал копию его банковской карты. Теперь же основной, измененный модуль программного обеспечения устанавливается на смартфон клиента, которого убеждают перевести деньги «на безопасный счет», к примеру, посредством внесения средств в банкомате. При поднесении телефона потерпевшего к банкомату деньги зачисляются на клон карты мошенника, который уводит похищенные деньги через серию переводов самому себе на счета в разных банках.