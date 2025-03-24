ВТБ сообщил о новых вариациях мошеннической схемы с NFC-клонами карт
Мошенники изменили способ похищения средств с использованием NFC-клонов карт: речь идет о комбинации социальной инженерии и доработанных шпионских программ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
Теперь вместо создания виртуального клона карты клиента аферисты просят перевести деньги на безопасный счет (на самом деле – на свой NFC-клон). Цифровых следов преступления при этом не остается. Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками сотового оператора, банка, любой крупной компании и предлагают установить на телефон программу. Предлоги могут быть разными, но чаще всего – якобы для обновления приложения. В итоге потерпевшие устанавливают шпионское программное обеспечение – вариант вредоносной программы NFCGate, позволяющей дистанционно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны банковских карт.
Прежде основной модуль программы был у афериста, который после установки второго модуля у клиента делал копию его банковской карты. Теперь же основной, измененный модуль программного обеспечения устанавливается на смартфон клиента, которого убеждают перевести деньги «на безопасный счет», к примеру, посредством внесения средств в банкомате. При поднесении телефона потерпевшего к банкомату деньги зачисляются на клон карты мошенника, который уводит похищенные деньги через серию переводов самому себе на счета в разных банках.
23 марта ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России сообщал об опасности использования открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах. Это может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения, которое способно украсть логины, пароли и платежные данные, замедлить работу гаджета или даже полностью заблокировать его.