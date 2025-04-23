Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг внесли в Госдуму

О том, что законопроект о запрете «эзотерических услуг» внесут в Госдуму 23 апреля, писали «Ведомости» со ссылкой на источник. Законопроект разработан для того, чтобы защитить общество от негативного влияния лиц, которые предоставляют эзотерические услуги, говорится в пояснительной записке. По оценке парламентариев, они не имеют научного обоснования и расцениваются большинством населения как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества.