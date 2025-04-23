Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг внесли в Госдуму
Законопроект о запрете рекламы «эзотерических и энергетических услуг» внесли в Госдуму. Это следует из думской электронной базы.
Инициативой предлагается внести в законодательство определения «алхимика», «астролога», «аура-диагноста», «биоэнергетического терапевта», «ведьмы», «таролога», «игропрактика», «духовного наставника (гуру)», «космоэнергета», «кристаллотерапевта», «мага», «медиума», «нейрографа», «нейрокодировщика», «нумеролога» и др.
Реклама всех перечисленных эзотерических практик запрещается, соответствующие изменения вносятся в законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Авторами инициативы выступили депутаты Нина Останина (КПРФ), Андрей Свинцов (ЛДПР) и Алексей Корниенко (КПРФ).
Уточняется, что законопроект вносится во исполнение указа президента РФ Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
О том, что законопроект о запрете «эзотерических услуг» внесут в Госдуму 23 апреля, писали «Ведомости» со ссылкой на источник. Законопроект разработан для того, чтобы защитить общество от негативного влияния лиц, которые предоставляют эзотерические услуги, говорится в пояснительной записке. По оценке парламентариев, они не имеют научного обоснования и расцениваются большинством населения как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества.
При этом законопроект предполагает исключения. Запрет на рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг не коснется игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений с высшим психологическим образованием, а также психологических организаций. То есть лиц, у которых есть высшее медицинское образование.