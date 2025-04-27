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Загранпаспорт Жириновского продали на торгах за 1 млн рублей

Ведомости

Заграничный паспорт основателя ЛДПР Владимира Жириновского был продан на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 млн руб. Это следует из информации на сайте Северного аукционного дома.

Документ проходил под лотом № 750. «Загран» советского образца был выдан политику 19 октября 1992 г. на срок до 19 октября 1997 г.

В целях предотвращения «накруток и спонтанных ставок» на лот предлагалось внести возвращаемый залог в 100 000 руб.

Жириновский умер 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

3 апреля этого года ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому доверие россиян к Жириновскому спустя три года после смерти выросло на 6 п. п. до 66%. По оценкам исследователей, оно будет укрепляться и в дальнейшем.

Политик был известен не только как основатель Либерально-демократической партии, но и как «предсказатель». В сети существует множество видеороликов и материалов, в которых Жириновский прогнозирует произошедшие в будущем события. В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин отметил, что Жириновский – не предсказатель, а «эрудированный и подготовленный человек».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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