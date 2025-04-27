Загранпаспорт Жириновского продали на торгах за 1 млн рублей
Заграничный паспорт основателя ЛДПР Владимира Жириновского был продан на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 млн руб. Это следует из информации на сайте Северного аукционного дома.
Документ проходил под лотом № 750. «Загран» советского образца был выдан политику 19 октября 1992 г. на срок до 19 октября 1997 г.
В целях предотвращения «накруток и спонтанных ставок» на лот предлагалось внести возвращаемый залог в 100 000 руб.
Жириновский умер 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.
3 апреля этого года ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому доверие россиян к Жириновскому спустя три года после смерти выросло на 6 п. п. до 66%. По оценкам исследователей, оно будет укрепляться и в дальнейшем.
Политик был известен не только как основатель Либерально-демократической партии, но и как «предсказатель». В сети существует множество видеороликов и материалов, в которых Жириновский прогнозирует произошедшие в будущем события. В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин отметил, что Жириновский – не предсказатель, а «эрудированный и подготовленный человек».