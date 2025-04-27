Загранпаспорт Жириновского продали на торгах за 1 млн рублей

Политик был известен не только как основатель Либерально-демократической партии, но и как «предсказатель». В сети существует множество видеороликов и материалов, в которых Жириновский прогнозирует произошедшие в будущем события. В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин отметил, что Жириновский – не предсказатель, а «эрудированный и подготовленный человек».