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В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета из-за атак БПЛА

Ведомости

В Ярославской области ввели временные ограничения на работу мобильного интернета и связи из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал, что 26 мая ведомство ввело временные ограничения на работу ярославского аэропорта «Туношна».

22 мая в Ивановской и Орловской областях в целях безопасности ограничили работу мобильного интернета. Губернатор последней Андрей Клычков сообщил, что решение было принято Вооруженными силами РФ. Днем ранее работу мобильного интернета ограничили во Владимирской, Тульской и Липецкой областях. Это было связано с потенциальной угрозой, связанной с атакой украинских беспилотников.

В ночь на 26 мая Минобороны РФ отчиталось об отражении атаки 96 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью – 31. Над Белгородской областью сбито 16 БПЛА, над Курской – 11, над Тульской – девять. Над Ярославской областью и Татарстаном перехвачено по одному беспилотнику.

С 20 по 23 мая Россия подверглась масштабной атаке дронов со стороны Украины, что парализовало стабильную работу российских аэропортов. Тогда были сбиты свыше 700 дронов, сообщалось о порядка 40 ограничениях на работу аэропортов. Губернаторы региона сообщали о падении беспилотников на жилые районы и пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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