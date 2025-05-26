В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета из-за атак БПЛА

В ночь на 26 мая Минобороны РФ отчиталось об отражении атаки 96 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью – 31. Над Белгородской областью сбито 16 БПЛА, над Курской – 11, над Тульской – девять. Над Ярославской областью и Татарстаном перехвачено по одному беспилотнику.