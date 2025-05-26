В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета из-за атак БПЛА
В Ярославской области ввели временные ограничения на работу мобильного интернета и связи из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал, что 26 мая ведомство ввело временные ограничения на работу ярославского аэропорта «Туношна».
22 мая в Ивановской и Орловской областях в целях безопасности ограничили работу мобильного интернета. Губернатор последней Андрей Клычков сообщил, что решение было принято Вооруженными силами РФ. Днем ранее работу мобильного интернета ограничили во Владимирской, Тульской и Липецкой областях. Это было связано с потенциальной угрозой, связанной с атакой украинских беспилотников.
В ночь на 26 мая Минобороны РФ отчиталось об отражении атаки 96 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью – 31. Над Белгородской областью сбито 16 БПЛА, над Курской – 11, над Тульской – девять. Над Ярославской областью и Татарстаном перехвачено по одному беспилотнику.
С 20 по 23 мая Россия подверглась масштабной атаке дронов со стороны Украины, что парализовало стабильную работу российских аэропортов. Тогда были сбиты свыше 700 дронов, сообщалось о порядка 40 ограничениях на работу аэропортов. Губернаторы региона сообщали о падении беспилотников на жилые районы и пострадавших.