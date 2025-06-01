В момент обрушения моста в Брянской области на нем находились три автомобиля

В Выгоничском районе Брянской области ночью мост обрушился на железнодорожные пути. В результате сошел с рельсов поезд № 86, следовавший по маршруту Климов – Москва. По данным губернатора региона Александра Богомаза, при аварии погибли семь человек, еще 66 пострадали. Причиной ЧП он назвал подрыв моста.