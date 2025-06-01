В момент обрушения моста в Брянской области на нем находились три автомобиля
Три автомобиля находились на мосту в Брянской области в момент его обрушения на железнодорожные пути, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на предварительные данные экстренных служб.
В Выгоничском районе Брянской области ночью мост обрушился на железнодорожные пути. В результате сошел с рельсов поезд № 86, следовавший по маршруту Климов – Москва. По данным губернатора региона Александра Богомаза, при аварии погибли семь человек, еще 66 пострадали. Причиной ЧП он назвал подрыв моста.
Спасатели МЧС России обследовали пострадавшие вагоны и локомотив поезда. На 08:00 доступ на мост закрыт, спасатели продолжают проверку конструкций. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ на месте происшествия проводит комплекс следственных действий.