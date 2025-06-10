Второй самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

9 июня состоялся первый этап обмена, в котором стороны конфликта передают друг другу военнопленных моложе 25 лет. Такая договоренность была достигнута во время второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что процедура станет самой масштабной и обе стороны смогут вернуть от 1000 до 1200 человек.