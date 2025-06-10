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Второй самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

Ведомости

Самолет Ил-76МД, на борту которого находилась вторая группа освобожденных из украинского плена российских военных, прибыл в Московский регион и сел в аэропорту «Чкаловский». Кадры прибытия опубликовал телеканал «Россия 1».

10 июня прошел второй этап обмена военнопленными. Военнослужащие ВС России были направлены на территорию Белоруссии для получения необходимой медицинской и психологической помощи, а также дальнейшего возвращения на Родину, где они пройдут курс лечения в медучреждениях Минобороны РФ. Взамен украинской стороне переданы пленные солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ). Точное количество солдат, участвующих в обмене, не сообщалось.

9 июня состоялся первый этап обмена, в котором стороны конфликта передают друг другу военнопленных моложе 25 лет. Такая договоренность была достигнута во время второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что процедура станет самой масштабной и обе стороны смогут вернуть от 1000 до 1200 человек.

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что администрация американского лидера Дональда Трампа положительно оценивает продвижение в диалоге между Москвой и Киевом, в том числе это касается обмена военнопленными. Несмотря на отсутствие прямого участия госдепартамента в этих переговорах, США, по словам Брюс, продолжают взаимодействовать с обеими сторонами на высоком уровне, поддерживая дипломатические контакты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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