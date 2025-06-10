Второй самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье
Самолет Ил-76МД, на борту которого находилась вторая группа освобожденных из украинского плена российских военных, прибыл в Московский регион и сел в аэропорту «Чкаловский». Кадры прибытия опубликовал телеканал «Россия 1».
10 июня прошел второй этап обмена военнопленными. Военнослужащие ВС России были направлены на территорию Белоруссии для получения необходимой медицинской и психологической помощи, а также дальнейшего возвращения на Родину, где они пройдут курс лечения в медучреждениях Минобороны РФ. Взамен украинской стороне переданы пленные солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ). Точное количество солдат, участвующих в обмене, не сообщалось.
9 июня состоялся первый этап обмена, в котором стороны конфликта передают друг другу военнопленных моложе 25 лет. Такая договоренность была достигнута во время второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что процедура станет самой масштабной и обе стороны смогут вернуть от 1000 до 1200 человек.
Руководитель пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что администрация американского лидера Дональда Трампа положительно оценивает продвижение в диалоге между Москвой и Киевом, в том числе это касается обмена военнопленными. Несмотря на отсутствие прямого участия госдепартамента в этих переговорах, США, по словам Брюс, продолжают взаимодействовать с обеими сторонами на высоком уровне, поддерживая дипломатические контакты.