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В Москве пассажирам транспорта пятый день подряд раздают воду из-за жары

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В Москве пассажирам транспорта пятый день подряд раздают бесплатную воду из-за сильной жары. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Бутылки с водой с 12:00 мск можно получить на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино». Воду также предоставляют на станциях МЦК «Локомотив», «Измайлово», «Окружная», «Владыкино» и автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота».

Кроме того, бутилированная вода подготовлена для пассажиров поездов дальнего следования на Ленинградском вокзале. Сотрудники ЦППК раздавали ее с 09:00 до 11:00 мск и продолжат с 14:00 до 17:00 мск на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах и станции Мытищи. Работники МТППК с 14:00 мск раздают воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Бутылки с водой также могут взять пассажиры «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах. Еще их предлагают на причалах регулярного речного электротранспорта и прогулочных маршрутах «Киевский» и «Китай-город».

12 июля специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в выходные дни в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. Температура воздуха в столице 12 июля составит +32…+34 градуса. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы. По словам синоптика, 13 июля жара не спадет, прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

На сайте Гидрометцентра говорится, что в Москве аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7-9 градусов и сильная жара с температурой воздуха +30…+32 градуса.

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