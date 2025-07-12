В Москве пассажирам транспорта пятый день подряд раздают воду из-за жары

Кроме того, бутилированная вода подготовлена для пассажиров поездов дальнего следования на Ленинградском вокзале. Сотрудники ЦППК раздавали ее с 09:00 до 11:00 мск и продолжат с 14:00 до 17:00 мск на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах и станции Мытищи. Работники МТППК с 14:00 мск раздают воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.