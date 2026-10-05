Сын экс-мэра Махачкалы Мусаева погиб в Таиланде

Мусаев занял пост мэра Махачкалы в 2015 г. В январе 2018 г. Мусаев был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (совершение действий, выходящих за пределы полномочий, с причинением тяжких последствий). По версии следствия, в марте 2016 г. Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17 500 кв. м, расположенный в Махачкале, является собственностью Дагестана, передал его в собственность ОАО «АСПК» за плату в размере 1 100 000 руб. В октябре 2018 г. суд Махачкалы приговорил его к четырем годам колонии общего режима.