Лидии Мониаве отменили меру пресечения

На следующий день адвокат Михаил Бирюков сообщал, что ограничения в рамках меры пресечения формально продолжали действовать. Мониава носила электронный браслет, ей запрещалось выходить из дома с 20:00 до 08:00, пользоваться интернетом и телефоном.