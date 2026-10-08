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Главная / Общество /

Лидии Мониаве отменили меру пресечения

Анна Виноградова
Татьяна Акиншина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Меру пресечения в отношении основательницы благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы отменили после прекращения уголовного дела. Об этом сообщил «Ведомостям» ее адвокат.

«Да, подтверждаю», – сказал «Ведомостям» Михаил Бирюков.

6 октября стало известно, что уголовное дело против Мониавы прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Ей предъявляли обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

На следующий день адвокат Михаил Бирюков сообщал, что ограничения в рамках меры пресечения формально продолжали действовать. Мониава носила электронный браслет, ей запрещалось выходить из дома с 20:00 до 08:00, пользоваться интернетом и телефоном.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий Симоновский суд Москвы избрал Мониаве 3 сентября. Ограничения первоначально были установлены до 30 октября.

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