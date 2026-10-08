Лидии Мониаве отменили меру пресечения
Меру пресечения в отношении основательницы благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы отменили после прекращения уголовного дела. Об этом сообщил «Ведомостям» ее адвокат.
«Да, подтверждаю», – сказал «Ведомостям» Михаил Бирюков.
6 октября стало известно, что уголовное дело против Мониавы прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Ей предъявляли обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
На следующий день адвокат Михаил Бирюков сообщал, что ограничения в рамках меры пресечения формально продолжали действовать. Мониава носила электронный браслет, ей запрещалось выходить из дома с 20:00 до 08:00, пользоваться интернетом и телефоном.
Меру пресечения в виде запрета определенных действий Симоновский суд Москвы избрал Мониаве 3 сентября. Ограничения первоначально были установлены до 30 октября.