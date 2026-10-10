Академик РАН оценил предел человеческой жизни в 120–125 лет

Лукьянов отметил рост продолжительности жизни с улучшением ее качества. За последние сто лет средняя продолжительность жизни ежегодно увеличивается примерно на полгода. Но он отметил, что люди все равно упираются в пределы. Дольше 120–125 лет прожить не удавалось никому: ни тысячи лет назад, ни сегодня. Предельный возраст, подчеркнул академик, остается тем же.