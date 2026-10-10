Академик РАН оценил предел человеческой жизни в 120–125 лет
Максимальная продолжительность жизни человека не превышает 120–125 лет. Об этом «РИА Новости» сообщил ректор Пироговского университета, академик РАН Сергей Лукьянов. По его словам, этот рубеж никому не удавалось преодолеть – ни в древности, ни сегодня.
Лукьянов отметил рост продолжительности жизни с улучшением ее качества. За последние сто лет средняя продолжительность жизни ежегодно увеличивается примерно на полгода. Но он отметил, что люди все равно упираются в пределы. Дольше 120–125 лет прожить не удавалось никому: ни тысячи лет назад, ни сегодня. Предельный возраст, подчеркнул академик, остается тем же.
Он добавил, что половина людей старше 80 лет страдает деменцией и именно поэтому долгая жизнь еще не означает комфортных условий. Эти вопросы, по его словам, предстоит решить современным ученым.
Средняя продолжительность жизни в России за последние 25 лет выросла с 65 до 74-летнего возраста. Об этом говорится в докладе «Экономический рост глазами молодых экономистов.
13 сентября академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал условия для жизни до 100 лет. Для этого необходимо заботиться о здоровье, не курить, не употреблять алкоголь, заниматься спортом, гулять, нормально питаться и делать прививки от гриппа. По словам академика, перспективным направлением в области долголетия является выращивание органов.
25 июля Онищенко перечислил основные заболевания, которые сильнее всего влияют на продолжительность жизни. На первом месте по смертности и потери лет жизни – сердечно-сосудистые патологии, за ними следуют онкологические и эндокринные болезни.
11 июля Онищенко связывал рост «болезней-всадников» с малоподвижным образом жизни, хроническим стрессом и перегрузками нервной системы.