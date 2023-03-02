Зенит - Пари НН, 4 марта: прогноз и ставка на матч РПЛ

3-5 марта пройдут матчи первого весеннего тура РПЛ в сезоне-2022/23. Действующий чемпион и лидер Премьер-Лиги сыграет в субботу, 4 марта, сразу после главного конкурента - «Спартака». Чем может быть интересен поединок явного фаворита с середняком? Сейчас расскажем!
Дата / Время: 04.03.2023, 16:30 мск.
Стадион: «Газпром Арена» (Москва)
Прямая трансляция: «Матч ТВ»
«Зенит»: нет
«Пари НН»: нет
После первой части сезона «Зенит» занимает свое привычное и законное, с точки зрения футбольного Петербурга, место во главе таблицы. Преимущество над ближайшим преследователем, «Спартаком», составляет шесть очков. Вроде бы достаточно для того, чтобы не волноваться за исход золотой гонки. Но любая осечка может сократить его до минимума, который отыгрывается одной победой. Это не единственная причина для максимальной собранности фаворита. Понятно, что в первом домашнем матча года зенитовцы не рассматривают других вариантов, кроме собственной победы. И желательно поэффектнее.
БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ ДЛЯ СТАВОК С ТЕЛЕФОНА
«Пари НН» сейчас в значительной степени команда-загадка. Новый тренер нижегородцев впервые предъявит болельщикам результаты своей предсезонной работы. Это обстоятельство привносит в предматчевые расклады элемент неожиданности.
Нужно очень сильно постараться, чтобы поднять денег на победе «Зенита». Стандартная П1 вряд ли заинтересует бетторов ввиду мизерного коэффициенты (1,15-1,17). На ничью и, тем более, успех гостей предложения «Фонбет» намного более заманчивые - 7,30 и 17,00 соответственно!
«Зенит» больше всех в стране забивает - в среднем 2,76 мяча за тур. Он играет дома. Все основные силы - здоровы. В этом ситуации ставка на Тотал больше (2,5) выглядит практически беспроигрышной! БК «Бетбум» оценила ее вероятность кэфом 1,48.
В тех случаях, когда «Зенит» был мотивирован и реально нуждался в очках (а их было два), размер его победы измерялся в 3-4 мяча. Дополнительные аргументы в пользу уверенной победы фаворита приведены абзацем выше. У титульного спонсора нижегородского клуба БК PARI можно взять Ф1 (-2,5) за 2,40.
Поскольку голов на «Газпром Арене» ожидается немало, и в первую очередь в гостевые ворота, есть резон подумать о пари на индивидуальный тотал. «Лига Ставок» предлагает на ИТБ1 (2,5) коэффициент 1,82.
Фрибеты до 10 000 рублей за регистрацию с промокодом от «Лиги Ставок»
Самые интересные долгосрочные прогнозы на РПЛ ловите по этой ссылке!
Наша ставка выиграла. «Зенит» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0.