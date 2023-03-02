Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



2 марта 13:01ГлавнаяАналитика

Зенит - Пари НН, 4 марта: прогноз и ставка на матч РПЛ

В Петербурге ожидается много голов!
Валентин Васильев

3-5 марта пройдут матчи первого весеннего тура РПЛ в сезоне-2022/23. Действующий чемпион и лидер Премьер-Лиги сыграет в субботу, 4 марта, сразу после главного конкурента - «Спартака». Чем может быть интересен поединок явного фаворита с середняком? Сейчас расскажем!

ТОП-10 БУКМЕКЕРОВ РОССИИ

Дата / Время: 04.03.2023, 16:30 мск.

Стадион: «Газпром Арена» (Москва)

Прямая трансляция: «Матч ТВ»

Потери

Свернуть

«Зенит»: нет

«Пари НН»:   нет

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Последние матчи команд

Свернуть
  • «Пари НН» - «Зенит» - 0:3, РПЛ, 16.10.2022
  • «Зенит» - «Пари НН» - 1:1, пен. - 5:3, Кубок PARI Премьер, 21.06.22
  • «Пари НН» - «Зенит» - 1:0, РПЛ, 21.05.2022
  • «Зенит» - «Пари НН» - 5:1, РПЛ, 19.11.2021

Расклады перед матчем

Свернуть

После первой части сезона «Зенит» занимает свое привычное и законное, с точки зрения футбольного Петербурга, место во главе таблицы. Преимущество над ближайшим преследователем, «Спартаком», составляет шесть очков. Вроде бы достаточно для того, чтобы не волноваться за исход золотой гонки. Но любая осечка может сократить его до минимума, который отыгрывается одной победой. Это не единственная причина для максимальной собранности фаворита. Понятно, что в первом домашнем матча года зенитовцы не рассматривают других вариантов, кроме собственной победы. И желательно поэффектнее.

зенит.jpg
Перед возобновлением чемпионата “Зенит” размялся на “Волге” в Кубке

БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ ДЛЯ СТАВОК С ТЕЛЕФОНА

«Пари НН» сейчас в значительной степени команда-загадка. Новый тренер нижегородцев впервые предъявит болельщикам результаты своей предсезонной работы. Это обстоятельство привносит в предматчевые расклады элемент неожиданности. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ С QIWI    

Ставки на исходы

Свернуть

Нужно очень сильно постараться, чтобы поднять денег на победе «Зенита». Стандартная П1 вряд ли заинтересует бетторов ввиду мизерного коэффициенты (1,15-1,17).  На ничью и, тем более, успех гостей предложения  «Фонбет» намного более заманчивые - 7,30 и 17,00 соответственно! 

До 15 000 рублей новым игрокам от «Фонбета»

Ставки на тоталы

Свернуть

«Зенит» больше всех в стране забивает - в среднем 2,76 мяча за тур. Он играет дома. Все основные силы - здоровы. В этом ситуации ставка на Тотал больше (2,5) выглядит практически беспроигрышной! БК «Бетбум» оценила ее вероятность кэфом 1,48.

Приветственный бонус от BetBoom - до 7 тысяч рублей

Ставки на форы

Свернуть

В тех случаях, когда «Зенит» был мотивирован и реально нуждался в очках (а их было два), размер его победы измерялся в 3-4 мяча. Дополнительные аргументы в пользу уверенной победы фаворита приведены абзацем выше. У титульного спонсора нижегородского клуба БК PARI можно взять Ф1 (-2,5) за 2,40.

Фрибеты до 5000 рублей от PARI за экспресс-ставки

Прогноз и ставка

Свернуть

Поскольку голов на «Газпром Арене» ожидается немало, и в первую очередь в гостевые ворота, есть резон подумать о пари на индивидуальный тотал. «Лига Ставок» предлагает на ИТБ1 (2,5) коэффициент 1,82. 

Фрибеты до 10 000 рублей за регистрацию с промокодом от «Лиги Ставок»

Самые интересные долгосрочные прогнозы на РПЛ ловите по этой ссылке!

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка выиграла. «Зенит» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0.

Ранее по теме:Букмекеры с фрибетом: у кого самая лучшая бесплатная ставка?

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Почти 200 000 рублей поставил клиент PARI на дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ
Почти 200 000 рублей поставил клиент PARI на дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ
Новости
Клиенты PARI верят в победу «Милана» над «Ювентусом» в 6-м туре Серии А
Клиенты PARI верят в победу «Милана» над «Ювентусом» в 6-м туре Серии А
Новости
Магомед Анкалаев против Алекса Перейры: клиент PARI поставил 500 000 рублей на бой UFC 320
Магомед Анкалаев против Алекса Перейры: клиент PARI поставил 500 000 рублей на бой UFC 320
Новости
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на дерби «Динамо» с «Локомотивом» в 11-м туре РПЛ
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на дерби «Динамо» с «Локомотивом» в 11-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» продлит победную серию в матче с «Айнтрахтом», считают клиенты PARI
«Бавария» продлит победную серию в матче с «Айнтрахтом», считают клиенты PARI
Новости
Полмиллиона рублей поставил клиент PARI на Мераба Двалишвили в бою с Кори Сэндхагеном
Полмиллиона рублей поставил клиент PARI на Мераба Двалишвили в бою с Кори Сэндхагеном
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» над «Челси» в седьмом туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» над «Челси» в седьмом туре АПЛ
Новости
Пользователи PARI ставят на победу «Спартака» из Костромы в выездном матче против «Уфы»
Пользователи PARI ставят на победу «Спартака» из Костромы в выездном матче против «Уфы»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Авангард» победит «Локомотив» в дуэли лидеров Запада и Востока КХЛ
Клиенты PARI считают, что «Авангард» победит «Локомотив» в дуэли лидеров Запада и Востока КХЛ
Новости
Клиент PARI выиграл почти 17 000 000 рублей с двух экспрессов на матчи ЛЧ
Клиент PARI выиграл почти 17 000 000 рублей с двух экспрессов на матчи ЛЧ
Новости

Новое