Зенит - Пари НН, 4 марта: прогноз и ставка на матч РПЛ

После первой части сезона «Зенит» занимает свое привычное и законное, с точки зрения футбольного Петербурга, место во главе таблицы. Преимущество над ближайшим преследователем, «Спартаком», составляет шесть очков. Вроде бы достаточно для того, чтобы не волноваться за исход золотой гонки. Но любая осечка может сократить его до минимума, который отыгрывается одной победой. Это не единственная причина для максимальной собранности фаворита. Понятно, что в первом домашнем матча года зенитовцы не рассматривают других вариантов, кроме собственной победы. И желательно поэффектнее.

Перед возобновлением чемпионата “Зенит” размялся на “Волге” в Кубке

«Пари НН» сейчас в значительной степени команда-загадка. Новый тренер нижегородцев впервые предъявит болельщикам результаты своей предсезонной работы. Это обстоятельство привносит в предматчевые расклады элемент неожиданности.

