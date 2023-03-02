Фрибеты до 5 000 рублей от PARI за экспресс-ставки

Партнерский проект
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Букмекерская контора PARI объявляет о классной акции для любителей экспресс-ставок! В ее рамках БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» фрибеты номиналом от 1000 до 5000 рублей.
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
Каждая удачная ставка приносит игроку бонусные баллы. Они рассчитываются по формуле: коэффициент выигранного пари × 100.
Первые 2000 участников получат фрибеты - от 1000 (111-е - 2000 места) до 5000 (первые 10 призеров).
Срок действия бонуса - семь дней. Использовать его можно в ставках с коэффициентом от 1,01.
+ В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты конторы.
+ Нет ограничений по событиям для ставок.
- В зачет идут только выигрышные пари.
- Срок действия бонуса ограничен.
Проницательных прогнозистов с высоким процентом удачных ставок акция PARI наверняка заинтересует. Подарочные фрибеты - неплохое дополнение к выигранным рублям. Если соберетесь поучаствовать - поторопитесь: срок действия акции ограничен!
Обзор букмекерской конторы PARI
Партнерский проект