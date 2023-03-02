Фрибеты до 5 000 рублей от PARI за экспресс-ставки

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Каждая удачная ставка приносит игроку бонусные баллы. Они рассчитываются по формуле: коэффициент выигранного пари × 100.

Первые 2000 участников получат фрибеты - от 1000 (111-е - 2000 места) до 5000 (первые 10 призеров).

Срок действия бонуса - семь дней. Использовать его можно в ставках с коэффициентом от 1,01.