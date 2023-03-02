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2 марта 7:02ГлавнаяБонусы
БК PARI
Экспресс-бонусы
Розыгрыши

Фрибеты до 5 000 рублей от PARI за экспресс-ставки

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Не лишняя прибавка к выигрышу!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора PARI объявляет о классной акции для любителей экспресс-ставок! В ее рамках БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» фрибеты номиналом от 1000 до 5000 рублей.

Промокод PARI до 25000 рублей

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте PARI.
  2. На промо-странице нажмите кнопку «Участвовать».
  3. Заключайте экспресс-пари на любые спортивные события с коэффициентом от 2,30 и выше на сумму от 500 рублей.

Каждая удачная ставка приносит игроку бонусные баллы. Они рассчитываются по формуле: коэффициент выигранного пари × 100.

Первые 2000 участников получат фрибеты - от 1000 (111-е - 2000 места) до 5000 (первые 10 призеров). 

Срок действия бонуса - семь дней. Использовать его можно в ставках с коэффициентом от 1,01.

Плюсы и минусы

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+ В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты конторы. 
+ Нет ограничений по событиям для ставок. 

- В зачет идут только выигрышные пари.
- Срок действия бонуса ограничен.

Заключение

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Проницательных прогнозистов с высоким процентом удачных ставок акция PARI наверняка заинтересует. Подарочные фрибеты - неплохое дополнение к выигранным рублям. Если соберетесь поучаствовать - поторопитесь: срок действия акции ограничен!

Обзор букмекерской конторы PARI

 

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров