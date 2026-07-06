Большая игра от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 пари на теннис

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Букмекер Baltbet запустил акцию «Большая игра». Чтобы забрать фрибет от 100 рублей, достаточно оформить 3 пари на теннисные игры. Участие открыто до 8 июля 2026 года.
Чтобы претендовать на награду, беттору нужно выполнить условия:
1. Зарегистрироваться в Baltbet или зайти в действующий аккаунт.
2. Активировать задание акции.
3. Оформить 3 ставки на теннисные события с суммой от 150 рублей каждая.
4. Проверить, что коэффициент по каждому событию не ниже 1.60.
На выполнение отводится 2 дня с момента подключения. Итог пари (выигрыш или проигрыш) на получение бонуса не влияет. Важно само оформление ставок по заданным параметрам.
На использование бонусной ставки отводится 1 месяц с момента ее получения. Фрибет подходит как для ординаров, так и для экспрессов, если итоговый коэффициент составляет от 1.40 до 100.00.
В разделе приведена исчерпывающая информация о промоакции.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
08.07.2026 (23:59 МСК)
Ставки, сделанные через купон, не принимаются.
Плюсы
Минусы
|➕ Задание легко закрыть за 1 игровой день
|➖ Ставки только на теннис
|➕ Итог пари не имеет значения
Уимблдон дарит десятки матчей ежедневно. Набрать 3 подходящих пари не составит труда даже тем, кто делает первые шаги в ставках. Акционный кэф также не выглядит завышенным.