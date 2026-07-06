Большая игра от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 пари на теннис

Чтобы претендовать на награду, беттору нужно выполнить условия:

1. Зарегистрироваться в Baltbet или зайти в действующий аккаунт.

2. Активировать задание акции.

3. Оформить 3 ставки на теннисные события с суммой от 150 рублей каждая.

4. Проверить, что коэффициент по каждому событию не ниже 1.60.

На выполнение отводится 2 дня с момента подключения. Итог пари (выигрыш или проигрыш) на получение бонуса не влияет. Важно само оформление ставок по заданным параметрам.