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Большая игра от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 пари на теннис

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет в рамках промо Большая игра
  • Как отыграть бонус от 100 рублей за пари на теннисные игры в БК Балтбет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер Baltbet запустил акцию «Большая игра». Чтобы забрать фрибет от 100 рублей, достаточно оформить 3 пари на теннисные игры. Участие открыто до 8 июля 2026 года.

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет в рамках промо Большая игра

Чтобы претендовать на награду, беттору нужно выполнить условия:

1. Зарегистрироваться в Baltbet или зайти в действующий аккаунт.

2. Активировать задание акции.

3. Оформить 3 ставки на теннисные события с суммой от 150 рублей каждая.

4. Проверить, что коэффициент по каждому событию не ниже 1.60.

На выполнение отводится 2 дня с момента подключения. Итог пари (выигрыш или проигрыш) на получение бонуса не влияет. Важно само оформление ставок по заданным параметрам.

Как отыграть бонус от 100 рублей за пари на теннисные игры в БК Балтбет

На использование бонусной ставки отводится 1 месяц с момента ее получения. Фрибет подходит как для ординаров, так и для экспрессов, если итоговый коэффициент составляет от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет

В разделе приведена исчерпывающая информация о промоакции.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

08.07.2026 (23:59 МСК)

Ставки, сделанные через купон, не принимаются.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Задание легко закрыть за 1 игровой день ➖ Ставки только на теннис
➕ Итог пари не имеет значения 

Заключение

Уимблдон дарит десятки матчей ежедневно. Набрать 3 подходящих пари не составит труда даже тем, кто делает первые шаги в ставках. Акционный кэф также не выглядит завышенным.

Валентин Васильев

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