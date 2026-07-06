Чемпионская серия от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за 3 подряд победных пари на футбол

Алгоритм действий для получения бонуса:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете «Балтбет» или пройдите регистрацию.

2. Найдите баннер «Чемпионской серии» и присоединитесь к акции.

3. Разместите 3 подряд победные ставки на футбольные события.

4. Проверьте параметры: каждое пари на сумму от 100 рублей, с коэффициентом на не ниже 1.30.

Тем, кто справится с заданием, начисляется фрибет от 100 рублей. Итоговая сумма бонуса может варьироваться. На выполнение условий отводится 2 дня с момента активации предложения.