Чемпионская серия от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за 3 подряд победных пари на футбол

Партнерский проект
Компания «Балтбет» запускает «Чемпионскую серию» для тех, кто уверен в своих футбольных прогнозах. Игрокам предлагается выиграть 3 пари подряд на футбольные встречи и забрать фрибет от 100 рублей.
Алгоритм действий для получения бонуса:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете «Балтбет» или пройдите регистрацию.
2. Найдите баннер «Чемпионской серии» и присоединитесь к акции.
3. Разместите 3 подряд победные ставки на футбольные события.
4. Проверьте параметры: каждое пари на сумму от 100 рублей, с коэффициентом на не ниже 1.30.
Тем, кто справится с заданием, начисляется фрибет от 100 рублей. Итоговая сумма бонуса может варьироваться. На выполнение условий отводится 2 дня с момента активации предложения.
Начисление бонуса происходит сразу после выполнения всех обязательных условий. На его использование отводится 30 дней. Фрибет принимается для ординаров и экспрессов с числом событий до 10. Допустимы коэффициенты в диапазоне 1.40-100.00.
Здесь вы найдете полное описание бонусного предложения.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
08.07.2026 (23:59 МСК)
Ставки, оформленные через офлайн-точки БК, в зачет не попадают.
Плюсы
Минусы
|➕ Невысокий порог по сумме ставки
|➖ Требуется беспроигрышная серия — ошибка обнуляет прогресс
|➕ Можно использовать разные виды пари
Начало июля — время, когда футбольный календарь особенно плотный. Болельщики все еще следят за мундиалем. Поводов для ставок у игроков точно хватает. В промоакции важна не разовая удача, а стабильность пари от матча к матчу.