Чемпионская замена от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 5 проданных ставок

Партнерский проект
Промо «Чемпионская замена» от букмекера Baltbet создано для игроков, которые используют функцию продажи ставок и предпочитают фиксировать результат заранее. Чтобы получить награду, необходимо оформить 5 пари подходящего формата и продать их в течение 2 дней. В качестве бонуса компания начисляет фрибет от 100 рублей.
Чтобы стать участником предложения, нужно выполнить установленный порядок действий:
1. Открыть счет в «Балтбет», если участие происходит впервые.
2. Подтвердить подключение к акции на ее официальной странице.
3. Заключить 5 ставок на спорт от 100 рублей с коэффициентами от 1.80, используя ординары либо экспрессы.
4. Воспользоваться функцией продажи для каждого купона.
Ограничений по выбору спортивных дисциплин в рамках предложения не предусмотрено.
В качестве подарка участникам поступает фрибет от 100 рублей. Использовать его можно в течение 30 дней после получения для оформления ставок с коэффициентами от 1.40 до 100.00. Пари формата система в промоакции не участвуют. В одном экспрессе допускается максимум 10 событий.
Перед выполнением условий акции следует обратить внимание на ее ключевые особенности.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.06.2026 (23:59 МСК)
Выдача фрибета осуществляется в автоматическом порядке. Дополнительных действий со стороны клиента не требуется.
Плюсы
Минусы
|➕ Участвовать можно на любых спортивных событиях
|➖ Каждое пари нужно продать в ограниченный срок — в течение 2 дней
|➕ Подходят как ординары, так и экспрессы
Участие в предложении требует внимательного расчета. Финальный результат во многом определяется тем, насколько удачно беттор выбирает момент для продажи купонов. Такой формат больше ориентирован на пользователей, которые регулярно отслеживают изменения линии и принимают решения по ходу событий.