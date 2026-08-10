Четыре попадания от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за победные пари на футбол
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«Балтбет» приглашает пользователей платформы испытать удачу в новой акции. Чтобы забрать фрибет от 150 рублей, игроку нужно оформить и выиграть 4 пари на футбольные события с коэффициентом от 1.60.
Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей за акцию Четыре попадания
Следуйте инструкции ниже:
1. Пройдите регистрацию на сайте Baltbet, если у вас еще нет аккаунта.
2. Откройте раздел с акциями, отыщите «Четыре попадания» и нажмите кнопку участия.
3. Оформите 4 ставки на футбольные поединки и дождитесь их успешного расчета.
4. Каждое пари должно отвечать условиям: сумма от 200 рублей и коэффициент не ниже 1.60.
На выполнение задания отводится 2 дня. После того как все 4 пари сыграют в плюс, фрибет 150 рублей автоматически появится в личном кабинете.
Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей по акции Четыре попадания
Полученный фрибет доступен для использования в течение ограниченного времени — 30 суток после начисления. Поставить его можно как на одиночное событие, так и на экспресс. Разрешенные коэффициенты — от 1.40 до 100.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет
Подробности промопредложения — в таблице.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
13.08.2026 (23:59 МСК)
Участие в данной акции предусмотрено только в онлайн-режиме.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Короткий срок акции подходит для активных игроков
|➖ Ставить можно только на футбольные матчи
|➕ Всего 4 ставки для получения бонуса
Заключение
В отведенные для акции дни в Зальцбурге пройдет финал Суперкубка УЕФА. Параллельно состоятся решающие стадии квалификации еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Насыщенный календарь оставляет достаточно вариантов, чтобы собрать 4 уверенных пари и забрать фрибет.