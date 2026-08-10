Четыре попадания от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за победные пари на футбол

Следуйте инструкции ниже:

1. Пройдите регистрацию на сайте Baltbet, если у вас еще нет аккаунта.

2. Откройте раздел с акциями, отыщите «Четыре попадания» и нажмите кнопку участия.

3. Оформите 4 ставки на футбольные поединки и дождитесь их успешного расчета.

4. Каждое пари должно отвечать условиям: сумма от 200 рублей и коэффициент не ниже 1.60.

На выполнение задания отводится 2 дня. После того как все 4 пари сыграют в плюс, фрибет 150 рублей автоматически появится в личном кабинете.