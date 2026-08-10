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ГлавнаяБонусыЧетыре попадания от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за победные пари на футбол
БК БалтбетФрибеты за депозит
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Четыре попадания от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за победные пари на футбол

Обновлено:
от 150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Выиграйте 4 раза — получите фрибет!

«Балтбет» приглашает пользователей платформы испытать удачу в новой акции. Чтобы забрать фрибет от 150 рублей, игроку нужно оформить и выиграть 4 пари на футбольные события с коэффициентом от 1.60.

Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей за акцию Четыре попадания

Следуйте инструкции ниже:

1. Пройдите регистрацию на сайте Baltbet, если у вас еще нет аккаунта.

2. Откройте раздел с акциями, отыщите «Четыре попадания» и нажмите кнопку участия.

3. Оформите 4 ставки на футбольные поединки и дождитесь их успешного расчета.

4. Каждое пари должно отвечать условиям: сумма от 200 рублей и коэффициент не ниже 1.60.

На выполнение задания отводится 2 дня. После того как все 4 пари сыграют в плюс, фрибет 150 рублей автоматически появится в личном кабинете.

Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей по акции Четыре попадания

Полученный фрибет доступен для использования в течение ограниченного времени — 30 суток после начисления. Поставить его можно как на одиночное событие, так и на экспресс. Разрешенные коэффициенты — от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Подробности промопредложения — в таблице.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

13.08.2026 (23:59 МСК)

Участие в данной акции предусмотрено только в онлайн-режиме.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Короткий срок акции подходит для активных игроков➖ Ставить можно только на футбольные матчи
➕ Всего 4 ставки для получения бонуса 

Заключение

В отведенные для акции дни в Зальцбурге пройдет финал Суперкубка УЕФА. Параллельно состоятся решающие стадии квалификации еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Насыщенный календарь оставляет достаточно вариантов, чтобы собрать 4 уверенных пари и забрать фрибет.

Валентин Васильев

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