Двойной триумф от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за 2 победы в ставках на ЧМ-2026

Партнерский проект
В рамках предложения «Двойной триумф» от Baltbet участникам предлагается выполнить персональное задание на футбольные ставки. Нужно за ограниченное время выиграть 2 подходящих пари на чемпионат мира 2026 и забрать бонус. Размер вознаграждения начинается от 150 рублей.
Следуйте стандартному порядку:
1. Зайдите в личный кабинет БК.
2. Откройте промостраницу «Двойной триумф» и присоединитесь к акции.
3. Сделайте 2 успешные ставки на ЧМ-2026.
На выполнение условий дается не более 2 суток. Для зачета каждое пари оформляется с коэффициентом от 1.70 и минимальной суммой 300 рублей. Размер фрибета определяется персонально и зависит от предыдущей активности беттора.
Завершили условия акции — фрибет сразу отправляется на игровой счет. Далее у клиента есть 30 дней, чтобы использовать его на ординары или экспрессы с коэффициентом от 1.40 до 100.00.
Все ключевые данные представлены в табличной форме.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.07.2026 (23:59 МСК)
Участие в акции доступно для 2 типов пари: одиночных и комбинированных.
Плюсы
Минусы
|➕ Бонус предоставлен на длительное время и подходит для разных категорий ставок
|➖ Ограниченное время выполнения, можно не успеть уложиться в срок
|➕ Автоматическое начисление награды
Для завершения участия достаточно выиграть лишь 2 пари на мундиаль. Акция не перегружает игрока условиями. Промо можно без труда совмещать с обычной игровой практикой. Бонус невелик, но и финансовая нагрузка остается минимальной.