Финальная расПРОДАЖА от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 проданных пари

Что нужно сделать:

1. Зарегистрироваться на сайте Baltbet, если личного кабинета еще нет.

2. Активировать участие в «Финальной распродаже» на странице предложения.

3. Оформить 3 пари на сумму от 100 рублей каждое.

4. Убедиться, что кэф по каждому событию составляет не менее 1.60 — подойдут как ординары, так и экспрессы.

5. Продать все 3 купона до истечения срока их действия.

Участие возможно только в строго отведенный период с 13 по 19 июля 2026 года. На выполнение самого задания дается 3 дня. Ограничений по видам спорта нет — в зачет идут события любых дисциплин.