Финальная расПРОДАЖА от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 проданных пари

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Букмекерская контора Baltbet запустила предложение «Финальная расПРОДАЖА». Чтобы получить фрибет от 100 рублей, потребуется оформить 3 пари подходящего формата и продать каждый купон, не дожидаясь расчета. На выполнение условий отводится 3 дня с момента старта задания.
Что нужно сделать:
1. Зарегистрироваться на сайте Baltbet, если личного кабинета еще нет.
2. Активировать участие в «Финальной распродаже» на странице предложения.
3. Оформить 3 пари на сумму от 100 рублей каждое.
4. Убедиться, что кэф по каждому событию составляет не менее 1.60 — подойдут как ординары, так и экспрессы.
5. Продать все 3 купона до истечения срока их действия.
Участие возможно только в строго отведенный период с 13 по 19 июля 2026 года. На выполнение самого задания дается 3 дня. Ограничений по видам спорта нет — в зачет идут события любых дисциплин.
Начисленный бонус можно использовать для пари с коэффициентами от 1.40 до 100.00. Ставки типа система под условия отыгрыша не подпадают. В экспрессе допустимо не более 10 событий. Активировать и потратить фрибет нужно в течение 30 дней с момента попадания на счет.
Перед участием стоит свериться с ключевыми параметрами акции.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
В зачет не пойдут пари, заключенные через окно ППС.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступна новым и действующим игрокам Baltbet
|➖ Разовое участие — только 1 попытка на аккаунт
|➕ Подходят разные форматы пари
«Финальная расПРОДАЖА» — активность для бетторов, которые не боятся закрывать ставку раньше окончания события. Оформить 3 купона за 3 дня — вполне посильная задача для игроков.