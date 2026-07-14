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Финальная расПРОДАЖА от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 проданных пари

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Не ожидайте окончания игры — действуйте!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет за 3 проданные ставки
  • Как отыграть фрибет от 100 рублей в рамках промоакции Финальная расПРОДАЖА
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Baltbet запустила предложение «Финальная расПРОДАЖА». Чтобы получить фрибет от 100 рублей, потребуется оформить 3 пари подходящего формата и продать каждый купон, не дожидаясь расчета. На выполнение условий отводится 3 дня с момента старта задания.

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет за 3 проданные ставки

Что нужно сделать:

1. Зарегистрироваться на сайте Baltbet, если личного кабинета еще нет.

2. Активировать участие в «Финальной распродаже» на странице предложения.

3. Оформить 3 пари на сумму от 100 рублей каждое.

4. Убедиться, что кэф по каждому событию составляет не менее 1.60 — подойдут как ординары, так и экспрессы.

5. Продать все 3 купона до истечения срока их действия.

Участие возможно только в строго отведенный период с 13 по 19 июля 2026 года. На выполнение самого задания дается 3 дня. Ограничений по видам спорта нет — в зачет идут события любых дисциплин.

Как отыграть фрибет от 100 рублей в рамках промоакции Финальная расПРОДАЖА

Начисленный бонус можно использовать для пари с коэффициентами от 1.40 до 100.00. Ставки типа система под условия отыгрыша не подпадают. В экспрессе допустимо не более 10 событий. Активировать и потратить фрибет нужно в течение 30 дней с момента попадания на счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет

Перед участием стоит свериться с ключевыми параметрами акции.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

В зачет не пойдут пари, заключенные через окно ППС.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Доступна новым и действующим игрокам Baltbet➖ Разовое участие — только 1 попытка на аккаунт
➕ Подходят разные форматы пари 

Заключение

«Финальная расПРОДАЖА» — активность для бетторов, которые не боятся закрывать ставку раньше окончания события. Оформить 3 купона за 3 дня — вполне посильная задача для игроков.

Валентин Васильев

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