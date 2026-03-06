Ведомости
БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на первый гол в матче Лион-Париж

до 2000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибет для самых точных клиентов!

В социальной сети VKontakte запущен розыгрыш от конторы «Балтбет» с призовым фондом 6000 рублей. Главная награда — фрибет на 2000 рублей. Он достанется беттору, который верно предскажет минуту первого забитого мяча в поединке Лиги 1 «Лион»-«Париж». Прогнозы принимаются до начала игры.

Как получить фрибет до 2000 от Балтбет за точный прогноз на встречу Лион-Париж

Свернуть

Игрок обязан соблюдать установленные правила конкурса:

1. Оформить аккаунт в Baltbet, если он еще не зарегистрирован.

2. Подписаться на VK-сообщество букмекера.

3. Поставить реакцию и сделать репост записи о конкурсе.

4. Оставить комментарий с прогнозом на минуту первого гола в поединке Lyon-Paris и указать ID аккаунта.

Фрибеты по 2000 рублей от Baltbet достанутся 3 участникам. При большем количестве победителей сумма приза будет разделена между ними.

Как отыграть фрибет до 2000 рублей за участие в ВК-розыгрыше в БК Балтбет

Свернуть

Бонус доступен в течение 1 месяца с момента начисления. Неиспользованные фрибеты по завершении данного срока аннулируются. Все детали использования будут сообщены победителям дополнительно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет

Свернуть

Ключевые нюансы по использованию фрибета приведены ниже.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (для желающих увеличить фрибет)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

08.03.2026 (22:45 МСК)

Пари от 300 рублей на встречу «Лион»-«Париж» удвоит ваш бонус. Если матч закончится 0:0, розыгрыш отменяется.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Без сложных и долгих процедур➖ Рассчитан только на игроков с регистрацией в VK
➕ Не обязательно пополнять баланс 

Заключение

Свернуть

Промо на главный матч недели французской Лиги 1. Букмекер Baltbet проводит обычную активность для игроков. Верный прогноз обеспечит вам фрибет.

Валентин Васильев

