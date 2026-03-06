БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на первый гол в матче Лион-Париж

Партнерский проект
В социальной сети VKontakte запущен розыгрыш от конторы «Балтбет» с призовым фондом 6000 рублей. Главная награда — фрибет на 2000 рублей. Он достанется беттору, который верно предскажет минуту первого забитого мяча в поединке Лиги 1 «Лион»-«Париж». Прогнозы принимаются до начала игры.
Игрок обязан соблюдать установленные правила конкурса:
1. Оформить аккаунт в Baltbet, если он еще не зарегистрирован.
2. Подписаться на VK-сообщество букмекера.
3. Поставить реакцию и сделать репост записи о конкурсе.
4. Оставить комментарий с прогнозом на минуту первого гола в поединке Lyon-Paris и указать ID аккаунта.
Фрибеты по 2000 рублей от Baltbet достанутся 3 участникам. При большем количестве победителей сумма приза будет разделена между ними.
Бонус доступен в течение 1 месяца с момента начисления. Неиспользованные фрибеты по завершении данного срока аннулируются. Все детали использования будут сообщены победителям дополнительно.
Ключевые нюансы по использованию фрибета приведены ниже.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для желающих увеличить фрибет)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
08.03.2026 (22:45 МСК)
Пари от 300 рублей на встречу «Лион»-«Париж» удвоит ваш бонус. Если матч закончится 0:0, розыгрыш отменяется.
Плюсы
Минусы
|➕ Без сложных и долгих процедур
|➖ Рассчитан только на игроков с регистрацией в VK
|➕ Не обязательно пополнять баланс
Промо на главный матч недели французской Лиги 1. Букмекер Baltbet проводит обычную активность для игроков. Верный прогноз обеспечит вам фрибет.