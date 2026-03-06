БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на первый гол в матче Лион-Париж

Игрок обязан соблюдать установленные правила конкурса:

1. Оформить аккаунт в Baltbet, если он еще не зарегистрирован.

2. Подписаться на VK-сообщество букмекера.

3. Поставить реакцию и сделать репост записи о конкурсе.

4. Оставить комментарий с прогнозом на минуту первого гола в поединке Lyon-Paris и указать ID аккаунта.

Фрибеты по 2000 рублей от Baltbet достанутся 3 участникам. При большем количестве победителей сумма приза будет разделена между ними.