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ГлавнаяБонусыРозыгрыш фрибетов от БК Балтбет: до 2000 рублей за верный прогноз на 4 тур РПЛ
БК БалтбетАкции
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Розыгрыш фрибетов от БК Балтбет: до 2000 рублей за верный прогноз на 4 тур РПЛ

Обновлено:
2000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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БК «Балтбет» запустила сразу 3 прогнозных конкурса в MAX, Telegram и ВКонтакте, приурочив их к ближайшим играм Российской Премьер-Лиги. Беттору предстоит угадать минуту первой карточки или первого гола, а в 2 из 3 конкурсов есть возможность удвоить приз.

Как получить фрибет до 2000 за прогнозы на игры РПЛ от Балтбет

Механика во всех 3 соцсетях схожа, но матчи, исходы для угадывания и сроки приема прогнозов отличаются. Порядок действий:

1. Зарегистрироваться в Baltbet.

2. Подписаться на страницу букмекера в соответствующей соцсети.

3. Оставить прогноз в комментариях к акционному посту, указав номер игрового счета.

Ниже — таблица с деталями по каждой площадке.

Социальная сеть

VK

MAX

Telegram

Матч

Балтика-Спартак

Краснодар-Ахмат

Зенит-Динамо Москва

Что нужно угадать

Минуту первого гола

Минуту первой желтой карточки

Минуту первой желтой карточки

Удвоение приза

Ставка от 300 ₽ на матч со скрином чека в комментарии

Не предусмотрено

Ставка от 300 ₽ на матч со скрином чека в комментарии

Срок завершения акции

16.08.2026 (19:30 МСК)

15.08.2026 (20:45 МСК)

16.08.2026 (14:30 МСК)

Отдельно стоит отметить конкурс в MAX: там побеждают первые 3 пользователя, угадавшие минуту, поэтому решает не только точность, но и скорость публикации комментария. В Telegram и ВКонтакте формат мягче — награду получат все, кто попал в точку, а при большом числе правильных ответов фонд делится поровну.

Как отыграть фрибет за верный прогноз на российский футбол от Балтбет до 2000 рублей

Активировать призовой фрибет можно ставкой на любое событие из линии «Балтбет» в течение 30 дней после начисления — иначе бонус сгорит. Победителям MAX-конкурса фрибеты начислят 16 августа, участникам конкурсов в Telegram и ВКонтакте — 17 августа.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от БК Baltbet

Ниже приведена таблица, в которой представлены основные данные о конкурсах.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

16.08.2026 (19:30 МСК)

Комментарий с прогнозом нельзя редактировать после публикации. Повторные ответы одного участника в зачет не идут.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Подписчиков ждут 3 независимых конкурса — можно участвовать во всех сразу➖ В MAX приз получат только первые 3 угадавших, остальным точный ответ не поможет
➕ В Telegram и ВКонтакте фрибет разрешено удвоить 1 ставкой 

Заключение

Уикенд с играми «Краснодар»-«Ахмат», «Зенит»-«Динамо» Москва и «Балтика»-«Спартак» обещает быть захватывающим. Букмекер «Балтбет» устраивает полноценный марафон прогнозов. Тем, кто следит за турнирной таблицей чемпионата России, не составит труда параллельно поучаствовать во всех конкурсах.

Валентин Васильев

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