Розыгрыш фрибетов от БК Балтбет: до 2000 рублей за верный прогноз на 4 тур РПЛ

Механика во всех 3 соцсетях схожа, но матчи, исходы для угадывания и сроки приема прогнозов отличаются. Порядок действий:

1. Зарегистрироваться в Baltbet.

2. Подписаться на страницу букмекера в соответствующей соцсети.

3. Оставить прогноз в комментариях к акционному посту, указав номер игрового счета.

Ниже — таблица с деталями по каждой площадке.

Социальная сеть VK MAX Telegram Матч Балтика-Спартак Краснодар-Ахмат Зенит-Динамо Москва Что нужно угадать Минуту первого гола Минуту первой желтой карточки Минуту первой желтой карточки Удвоение приза Ставка от 300 ₽ на матч со скрином чека в комментарии Не предусмотрено Ставка от 300 ₽ на матч со скрином чека в комментарии Срок завершения акции 16.08.2026 (19:30 МСК) 15.08.2026 (20:45 МСК) 16.08.2026 (14:30 МСК)

Отдельно стоит отметить конкурс в MAX: там побеждают первые 3 пользователя, угадавшие минуту, поэтому решает не только точность, но и скорость публикации комментария. В Telegram и ВКонтакте формат мягче — награду получат все, кто попал в точку, а при большом числе правильных ответов фонд делится поровну.