БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на матчи Норвегия-Англия, Аргентина-Швейцария

Партнерский проект
«Балтбет» запускает очередную волну конкурсов под матчи чемпионата мира 2026. На этот раз прогнозы принимаются на игры Норвегия-Англия и Аргентина-Швейцария. В каждой соцсети разыгрывается призовой фонд 6000 рублей. Получить фрибет может любой клиент букмекера, точно угадавший исход события.
Схема участия во всех 3 акциях схожа:
1. Создайте учетную запись в БК «Балтбет».
2. Оформите подписку на страницу букмекера в нужной соцсети.
3. Оставьте свой вариант развития матча в комментариях, указав свой ID-номер.
Детали по каждой немного отличаются — они собраны в таблице ниже.
В VK и Telegram сумму возможного приза разрешается удвоить. Для этого нужно оформить ставку от 300 рублей на соответствующий матч и приложить к комментарию скриншот вашего купона. Результат самого пари на награду не влияет.
Награждение победителей фрибетами запланировано на 13 июля. Использовать бонус можно в течение 30 дней на любое событие в линии. Если срок истек, а ставка не сделана, то бонус аннулируется.
Ниже представлена информация по ключевым нюансам акции.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
12.07.2026 (04:00 МСК)
В MAX награду получат 3 подписчика, первыми давшие верный ответ. В этом мессенджере важна не только точность, но и скорость подачи комментария.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно совершать ставку
|➖ Отредактировать ваш вариант после отправки нельзя
|➕ На призы в каждой соцсети выделено 6000 рублей
На мундиале уже проходят игры 1/4 финала. Смотреть такие поединки с оставленным прогнозом увлекательнее. У беттора появляется интерес к каждой минуте матча. Угадать результат будет непросто, но тем ценнее потенциальный приз.