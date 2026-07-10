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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыБК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на матчи Норвегия-Англия, Аргентина-Швейцария
БК БалтбетАкции
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БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на матчи Норвегия-Англия, Аргентина-Швейцария

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
20 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
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Полное содержание

  • Как получить фрибет за прогноз на встречи чемпионата мира от Балтбет на 2000 рублей
  • Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

«Балтбет» запускает очередную волну конкурсов под матчи чемпионата мира 2026. На этот раз прогнозы принимаются на игры Норвегия-Англия и Аргентина-Швейцария. В каждой соцсети разыгрывается призовой фонд 6000 рублей. Получить фрибет может любой клиент букмекера, точно угадавший исход события.

Как получить фрибет за прогноз на встречи чемпионата мира от Балтбет на 2000 рублей

Схема участия во всех 3 акциях схожа:

1. Создайте учетную запись в БК «Балтбет».

2. Оформите подписку на страницу букмекера в нужной соцсети.

3. Оставьте свой вариант развития матча в комментариях, указав свой ID-номер.

Детали по каждой немного отличаются — они собраны в таблице ниже.

Социальная сеть

VK

MAX

Telegram

Матч

Норвегия-Англия

Аргентина-Швейцария

Норвегия-Англия, Аргентина-Швейцария

Что нужно угадать

Минуту первого гола

Минуту первой желтой карточки

Точный счет

Дедлайн

12.07.2026 (00:00 МСК)

12.07.2026 (04:00 МСК)

12.07.2026 (00:00 МСК)

В VK и Telegram сумму возможного приза разрешается удвоить. Для этого нужно оформить ставку от 300 рублей на соответствующий матч и приложить к комментарию скриншот вашего купона. Результат самого пари на награду не влияет.

Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей

Награждение победителей фрибетами запланировано на 13 июля. Использовать бонус можно в течение 30 дней на любое событие в линии. Если срок истек, а ставка не сделана, то бонус аннулируется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet

Ниже представлена информация по ключевым нюансам акции.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

12.07.2026 (04:00 МСК)

В MAX награду получат 3 подписчика, первыми давшие верный ответ. В этом мессенджере важна не только точность, но и скорость подачи комментария.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно совершать ставку➖ Отредактировать ваш вариант после отправки нельзя
➕ На призы в каждой соцсети выделено 6000 рублей 

Заключение

На мундиале уже проходят игры 1/4 финала. Смотреть такие поединки с оставленным прогнозом увлекательнее. У беттора появляется интерес к каждой минуте матча. Угадать результат будет непросто, но тем ценнее потенциальный приз.

Валентин Васильев

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