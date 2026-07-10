БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на матчи Норвегия-Англия, Аргентина-Швейцария

Схема участия во всех 3 акциях схожа:

1. Создайте учетную запись в БК «Балтбет».

2. Оформите подписку на страницу букмекера в нужной соцсети.

3. Оставьте свой вариант развития матча в комментариях, указав свой ID-номер.

Детали по каждой немного отличаются — они собраны в таблице ниже.

Социальная сеть VK MAX Telegram Матч Норвегия-Англия Аргентина-Швейцария Норвегия-Англия, Аргентина-Швейцария Что нужно угадать Минуту первого гола Минуту первой желтой карточки Точный счет Дедлайн 12.07.2026 (00:00 МСК) 12.07.2026 (04:00 МСК) 12.07.2026 (00:00 МСК)

В VK и Telegram сумму возможного приза разрешается удвоить. Для этого нужно оформить ставку от 300 рублей на соответствующий матч и приложить к комментарию скриншот вашего купона. Результат самого пари на награду не влияет.