БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречи Франция-Англия и Испания-Аргентина

Общий алгоритм действий одинаков для всех площадок:

1. Зарегистрируйте аккаунт в БК «Балтбет».

2. Подпишитесь на страницу букмекера в выбранной соцсети.

3. Найдите пост, посвященный конкурсу, и оставьте под ним реакцию.

4. Напишите в комментариях свой прогноз и укажите номер игрового счета.

Что именно нужно угадать и до какого срока — зависит от площадки и матча. Все нюансы собраны в таблице.

Социальная сеть VK MAX Telegram Матч Испания-Аргентина Франция-Англия Франция-Англия, Испания-Аргентина Что нужно угадать Минуту первого гола Минуту первой желтой карточки Точный счет Особенность Возможность удвоить приз Побеждают первые по времени 3 верных ответа Возможность удвоить приз Дедлайн 19.07.2026 (22:00 МСК) 19.07.2026 (00:00 МСК) 19.07.2026 (00:00 МСК)

В Telegram и ВК действует правило удвоения приза: если на соответствующий матч оформлено пари от 300 рублей и к комментарию приложен скриншот купона. В MAX такой опции нет — здесь решает исключительно скорость и точность ответа. Награду получат первые 3 участника, написавшие верный вариант. На каждой из платформ подарок победителям равен 2000 рублей.