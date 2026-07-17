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БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречи Франция-Англия и Испания-Аргентина

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет за прогноз на финальные встречи ЧМ-2026 от Балтбет на 2000 рублей
  • Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер «Балтбет» запускает конкурсы прогнозов к финалу и матчу за 3-е место чемпионата мира 2026 года. Угадавшие события в играх получат фрибеты на общую сумму 18 000 рублей.

Как получить фрибет за прогноз на финальные встречи ЧМ-2026 от Балтбет на 2000 рублей

Общий алгоритм действий одинаков для всех площадок:

1. Зарегистрируйте аккаунт в БК «Балтбет».

2. Подпишитесь на страницу букмекера в выбранной соцсети.

3. Найдите пост, посвященный конкурсу, и оставьте под ним реакцию.

4. Напишите в комментариях свой прогноз и укажите номер игрового счета.

Что именно нужно угадать и до какого срока — зависит от площадки и матча. Все нюансы собраны в таблице.

Социальная сеть

VK

MAX

Telegram

Матч

Испания-Аргентина

Франция-Англия

Франция-Англия, Испания-Аргентина

Что нужно угадать

Минуту первого гола

Минуту первой желтой карточки

Точный счет

Особенность

Возможность удвоить приз

Побеждают первые по времени 3 верных ответа

Возможность удвоить приз

Дедлайн

19.07.2026 (22:00 МСК)

19.07.2026 (00:00 МСК)

19.07.2026 (00:00 МСК)

В Telegram и ВК действует правило удвоения приза: если на соответствующий матч оформлено пари от 300 рублей и к комментарию приложен скриншот купона. В MAX такой опции нет — здесь решает исключительно скорость и точность ответа. Награду получат первые 3 участника, написавшие верный вариант. На каждой из платформ подарок победителям равен 2000 рублей.

Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей

Итоги подведут 20 июля. В этот день победители всех 3 конкурсов получат свои бонусы. На использование фрибета отводится 30 дней, за этот срок нужно поставить его на любой исход из линии «Балтбет», иначе награда сгорит.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet

Далее собраны все сведения, необходимые для участия в промоакции.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (22:00 МСК)

Исправить сообщение после публикации уже не получится.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Конкурс на 3 площадках — 3 шанса выиграть фрибет➖ Число призовых мест ограничено — по 3 на соцсеть
➕ Общий призовой банк — 18 000 рублей 

Заключение

Финал и матч за третье место ЧМ — самые важные футбольные игры года. Конкурсы от «Балтбет» дают возможность добавить к просмотру решающих игр еще и личный интерес. Угадаете точный счет, минуту гола или момент первой желтой карточки — получите фрибет.

Валентин Васильев

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