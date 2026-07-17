БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречи Франция-Англия и Испания-Аргентина

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Букмекер «Балтбет» запускает конкурсы прогнозов к финалу и матчу за 3-е место чемпионата мира 2026 года. Угадавшие события в играх получат фрибеты на общую сумму 18 000 рублей.
Общий алгоритм действий одинаков для всех площадок:
1. Зарегистрируйте аккаунт в БК «Балтбет».
2. Подпишитесь на страницу букмекера в выбранной соцсети.
3. Найдите пост, посвященный конкурсу, и оставьте под ним реакцию.
4. Напишите в комментариях свой прогноз и укажите номер игрового счета.
Что именно нужно угадать и до какого срока — зависит от площадки и матча. Все нюансы собраны в таблице.
Социальная сеть
Матч
Испания-Аргентина
Франция-Англия
Франция-Англия, Испания-Аргентина
Что нужно угадать
Минуту первого гола
Минуту первой желтой карточки
Точный счет
Особенность
Возможность удвоить приз
Побеждают первые по времени 3 верных ответа
Возможность удвоить приз
Дедлайн
19.07.2026 (22:00 МСК)
19.07.2026 (00:00 МСК)
19.07.2026 (00:00 МСК)
В Telegram и ВК действует правило удвоения приза: если на соответствующий матч оформлено пари от 300 рублей и к комментарию приложен скриншот купона. В MAX такой опции нет — здесь решает исключительно скорость и точность ответа. Награду получат первые 3 участника, написавшие верный вариант. На каждой из платформ подарок победителям равен 2000 рублей.
Итоги подведут 20 июля. В этот день победители всех 3 конкурсов получат свои бонусы. На использование фрибета отводится 30 дней, за этот срок нужно поставить его на любой исход из линии «Балтбет», иначе награда сгорит.
Далее собраны все сведения, необходимые для участия в промоакции.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (22:00 МСК)
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Плюсы
Минусы
|➕ Конкурс на 3 площадках — 3 шанса выиграть фрибет
|➖ Число призовых мест ограничено — по 3 на соцсеть
|➕ Общий призовой банк — 18 000 рублей
Финал и матч за третье место ЧМ — самые важные футбольные игры года. Конкурсы от «Балтбет» дают возможность добавить к просмотру решающих игр еще и личный интерес. Угадаете точный счет, минуту гола или момент первой желтой карточки — получите фрибет.