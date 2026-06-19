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ЧМ-2026



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БК БалтбетАкции
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БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игры Уругвай-Кабо Верде, Бельгия-Иран, Испания-Саудовская Аравия

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет за прогноз на игры ЧМ-2026 от Балтбет на 2000 рублей
  • Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В Baltbet стартовала серия конкурсов к матчам второго тура группового этапа ЧМ-2026 сразу в 3 соцсетях — Telegram, ВК и MAX. Чтобы получить бонус, достаточно выполнить условия конкурса в выбранной соцсети и попасть в число победителей с верным прогнозом.

Как получить фрибет за прогноз на игры ЧМ-2026 от Балтбет на 2000 рублей

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Правила конкурсов остаются стандартными и включают несколько обязательных этапов:

1. Зарегистрируйте игровой аккаунт в Baltbet.

2. Выберите игру из списка конкурсных событий.

3. Подпишитесь на официальный аккаунт букмекера в нужной соцсети.

4. Оставьте свой прогноз в комментариях к конкурсной публикации.

В рамках каждого промо организаторы подготовили фрибеты по 2000 рублей для лучших прогнозистов. Подробности механики — ниже.

Социальная сеть

VK

MAX

Telegram

Матч

Бельгия-Иран

Испания-Саудовская Аравия

Уругвай-Кабо Верде, Новая Зеландия-Египет

Что нужно угадать

Минуту первого гола

Минуту первой желтой карточки

Точный счет

Дедлайн

21.06.2026 (21:59 МСК)

21.06.2026 (18:59 МСК)

22.06.2026 (00:59 МСК)

Отдельно отметим особенность Telegram-акции: пользователям нужно указать прогноз сразу на 2 встречи. В конкурсах во ВК и MAX достаточно оставить ответ только по 1 матчу.

Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей

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Победителям предоставят 30 дней на активацию и использование фрибета. Остальные условия бонусной механики станут известны после публикации дополнительной информации от букмекера.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet

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С ключевыми параметрами каждой активности можно ознакомиться в таблице.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

22.06.2026 (00:59 МСК)

Пользователи «Балтбет», участвующие в розыгрышах в Telegram и ВК, могут претендовать на увеличение фрибета вдвое. Условие простое — оформить ставку на 300 рублей на конкурсные матчи и добавить номер купона в комментарий под публикацией, при этом итог события значения не имеет.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Простая механика розыгрыша➖ В Telegram задание сложнее — требуется спрогнозировать сразу 2 события
➕ Одновременно доступны сразу 3 независимых конкурса 

Заключение

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Для конкурсов на разных площадках организаторы выбрали матчи одного игрового дня чемпионата мира. После публикации собственных прогнозов следить за развитием событий на поле станет заметно интереснее. Букмекер не требует участия во всех розыгрышах. Каждый пользователь может выбрать только те матчи, которые ему приглянулись.

Валентин Васильев

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