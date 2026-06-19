БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игры Уругвай-Кабо Верде, Бельгия-Иран, Испания-Саудовская Аравия

С ключевыми параметрами каждой активности можно ознакомиться в таблице.

Максимальный размер бонуса 2000 ₽ Минимальный депозит — Тип пари Экспресс, ординар Минимальный коэффициент 1.01 Размер отыгрыша x1 Срок отыгрыша бонуса 30 дней Срок окончания акции 22.06.2026 (00:59 МСК)

Пользователи «Балтбет», участвующие в розыгрышах в Telegram и ВК, могут претендовать на увеличение фрибета вдвое. Условие простое — оформить ставку на 300 рублей на конкурсные матчи и добавить номер купона в комментарий под публикацией, при этом итог события значения не имеет.