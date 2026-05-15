Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогнозы на Ростов-Зенит и Севилья-Реал

Раздача фрибетов в соцсетях за точные прогнозы!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 2000 рублей за участие в футбольном конкурсе от БК Балтбет
  • Как отыграть фрибет БК Балтбет до 2000 рублей после победы в акции
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Для болельщиков футбола БК «Балтбет» подготовила сразу 2 бесплатных конкурса к топовым поединкам выходных. В Telegram участникам предлагают угадать минуту первой желтой карточки в игре «Ростов»-«Зенит». В VK нужно назвать момент первого гола в матче «Севилья»-«Реал». За точный прогноз можно получить фрибет 2000 рублей.

Как получить фрибет до 2000 рублей за участие в футбольном конкурсе от БК Балтбет

Чтобы претендовать на приз, участникам нужно пройти несколько этапов:

1. Выполнить вход в учетную запись букмекера или пройти регистрацию.

2. Подписаться на канал или сообщество, где проходит конкурс.

3. Оценить публикацию с акцией лайком.

4. Оставить вариант прогноза на предстоящий матч.

Розыгрыш проходит сразу в 2 социальных сетях букмекера.

 

Telegram

ВКонтакте

Матч

Ростов-Зенит

Севилья-Реал

Прогноз

Минута первой желтой карточки

Минута первого гола

Дедлайн

17.05.2026 (18:00 МСК)

17.05.2026 (20:00 МСК)

За победу в розыгрыше букмекер начислит фрибет размером 2000 рублей. Если точных прогнозов окажется больше 3, призовой банк будет разделен между всеми триумфаторами конкурса.

Как отыграть фрибет БК Балтбет до 2000 рублей после победы в акции

Бонусный фрибет действует в течение 1 месяца с момента зачисления на счет. Все другие детали по отыгрышу букмекер предоставляет вместе с призом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет

Выделим самые важные положения промо.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

17.05.2026 (18:00 МСК)

17.05.2026 (20:00 МСК)

Беттор может выбрать 1 конкурс или принять участие сразу в обеих акциях БК.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Игроку не нужно делать ставки на собственные деньги, достаточно зарегистрироваться, подписаться и оставить прогноз➖ Трудно предсказать события
➕ Розыгрыш проходит на интересных встречах РПЛ и Ла Лиги 

Заключение

Сезон в топовых европейских турнирах выходит на финишную прямую. «Балтбет» продолжает активно проводить конкурсы в соцсетях. Формат уже знаком постоянным игрокам и остается максимально простым для тех, кто только решил присоединиться.

Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
