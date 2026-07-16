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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыФутбольная атака от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за 4 ставки на ЧМ-2026
БК БалтбетФрибеты за депозит
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Футбольная атака от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за 4 ставки на ЧМ-2026

Обновлено:
от 150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Задание на финальные игры мундиаля!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей в рамках промо Футбольная атака
  • Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей за ставки на футбольные матчи
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Балтбет» запустила промоакцию для любителей футбольных ставок. Букмекер предлагает выполнить несложное задание и получить за это фрибет от 150 рублей.

Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей в рамках промо Футбольная атака

Чтобы претендовать на фрибет, выполните следующие шаги:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете «Балтбет» или пройдите регистрацию.

2. Запустите акционный интервал.

3. Оформите 4 пари на футбольные события (каждая ставка — от 200 рублей с коэффициентом от 1.60).

Для каждого пользователя акция запускается сразу после подтверждения участия. На выполнение условий отводится 72 часа или время до завершения промо. При успешном результате игроку начисляется фрибет от 150 рублей.

Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей за ставки на футбольные матчи

На отыгрыш бонуса предоставляется 1 месяц. Фрибет можно применить к ординарам и экспрессам с суммарным коэффициентом не ниже 1.40 и не выше 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей Балтбет

Таблица позволяет быстро ознакомиться с основными требованиями акции.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

В промо не засчитываются пари за бонусные баллы.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Задание не привязано к исходу пари➖ Все 4 пари должны быть именно на футбол
➕ Фрибет можно забрать за короткий срок 

Заключение

Уик-энд для болельщиков обещает быть особенно интересным: 18 июля пройдет матч за третье место, а 19 июля — финал чемпионата мира. Игроку будет несложно собрать 4 пари на футбольные матчи, включая решающие игры мундиаля, и получить фрибет от 150 рублей.

Валентин Васильев

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