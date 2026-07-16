Футбольная атака от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за 4 ставки на ЧМ-2026

Чтобы претендовать на фрибет, выполните следующие шаги:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете «Балтбет» или пройдите регистрацию.

2. Запустите акционный интервал.

3. Оформите 4 пари на футбольные события (каждая ставка — от 200 рублей с коэффициентом от 1.60).

Для каждого пользователя акция запускается сразу после подтверждения участия. На выполнение условий отводится 72 часа или время до завершения промо. При успешном результате игроку начисляется фрибет от 150 рублей.