Футбольная связка от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за победные экспрессы

Порядок действий следующий:

1. Зарегистрируйте аккаунт в Baltbet, если еще не создавали профиль на платформе.

2. Откройте раздел с текущими акциями и подключитесь к «Футбольной связке».

3. Соберите 3 выигрышных экспресса на футбольные события.

4. Проверьте, что сумма каждого пари начинается от 200 рублей, а коэффициент любого события в связке — не ниже 1.10.

На выполнение задания даются 1 сутки, так что затягивать с оформлением ставок не стоит. Как только все 3 экспресса сыграют, фрибет в 100 рублей автоматически появится в личном кабинете.