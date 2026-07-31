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Футбольная связка от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за победные экспрессы

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Новый вызов для тех, кто любит комбинировать!
  • Как получить фрибет Балтбет от 100 рублей за победные экспрессы на футбольные встречи
  • Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей в рамках промо Футбольная связка
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Bаltbet запустила промоактивность «Футбольная связка» и предлагает бетторам получить фрибет от 100 рублей за успешные экспресс-ставки. Чтобы забрать бонус, нужно закрыть в плюс 3 пари.

Как получить фрибет Балтбет от 100 рублей за победные экспрессы на футбольные встречи

Порядок действий следующий:

1. Зарегистрируйте аккаунт в Baltbet, если еще не создавали профиль на платформе.

2. Откройте раздел с текущими акциями и подключитесь к «Футбольной связке».

3. Соберите 3 выигрышных экспресса на футбольные события.

4. Проверьте, что сумма каждого пари начинается от 200 рублей, а коэффициент любого события в связке — не ниже 1.10.

На выполнение задания даются 1 сутки, так что затягивать с оформлением ставок не стоит. Как только все 3 экспресса сыграют, фрибет в 100 рублей автоматически появится в личном кабинете.

Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей в рамках промо Футбольная связка

Полученный бонус хранится 30 дней. Он подходит как для одиночных ставок, так и для экспрессов с суммарным коэффициентом от 1.40 до 100.00. Отыгрыш однократный.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет

Подробная информация о деталях акции доступна в этом разделе.

Максимальный размер бонуса

От 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

02.08.2026 (23:59 МСК)

Если вы предпочитаете теннис, не проходите мимо акции «Победа X2».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Подходят любые события из футбольной линии, без ограничений на чемпионаты➖ Размер приза скромный по меркам активных игроков
➕ Длинный временной отрезок на использование фрибета — 30 суток 

Заключение

Российская Премьер-лига уже стартовала, а вслед за ней разгоняются и другие национальные чемпионаты. Календарь изобилует самыми разными матчами. Собрать 3 победных экспресса за сутки в такой насыщенный период вполне реально.

Валентин Васильев

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