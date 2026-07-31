Футбольная связка от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за победные экспрессы
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Букмекерская контора Bаltbet запустила промоактивность «Футбольная связка» и предлагает бетторам получить фрибет от 100 рублей за успешные экспресс-ставки. Чтобы забрать бонус, нужно закрыть в плюс 3 пари.
Как получить фрибет Балтбет от 100 рублей за победные экспрессы на футбольные встречи
Порядок действий следующий:
1. Зарегистрируйте аккаунт в Baltbet, если еще не создавали профиль на платформе.
2. Откройте раздел с текущими акциями и подключитесь к «Футбольной связке».
3. Соберите 3 выигрышных экспресса на футбольные события.
4. Проверьте, что сумма каждого пари начинается от 200 рублей, а коэффициент любого события в связке — не ниже 1.10.
На выполнение задания даются 1 сутки, так что затягивать с оформлением ставок не стоит. Как только все 3 экспресса сыграют, фрибет в 100 рублей автоматически появится в личном кабинете.
Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей в рамках промо Футбольная связка
Полученный бонус хранится 30 дней. Он подходит как для одиночных ставок, так и для экспрессов с суммарным коэффициентом от 1.40 до 100.00. Отыгрыш однократный.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет
Подробная информация о деталях акции доступна в этом разделе.
Максимальный размер бонуса
От 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
02.08.2026 (23:59 МСК)
Если вы предпочитаете теннис, не проходите мимо акции «Победа X2».
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Подходят любые события из футбольной линии, без ограничений на чемпионаты
|➖ Размер приза скромный по меркам активных игроков
|➕ Длинный временной отрезок на использование фрибета — 30 суток
Заключение
Российская Премьер-лига уже стартовала, а вслед за ней разгоняются и другие национальные чемпионаты. Календарь изобилует самыми разными матчами. Собрать 3 победных экспресса за сутки в такой насыщенный период вполне реально.