Лайв x3 от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за ординары в live на теннис

Партнерский проект
Оператор «Балтбет» запустил акцию «Лайв x3», ориентированную на поклонников тенниса. Условие получения бонуса — 3 live-пари типа ординар за 1 день. Награда за выполнение задания — фрибет номиналом от 100 рублей.
Для участия потребуется:
1. Зарегистрироваться в БК «Балтбет» либо использовать существующий аккаунт.
2. Подключиться к акции «Лайв x3».
3. Оформить 3 ставки в live типа ординар на теннисные события.
Пари принимаются от 200 рублей, минимальный коэффициент — 1.50. На выполнение миссии отводятся 1 сутки с момента активации. Акция действует до 15 июля 2026 года.
Приз выдается со стандартной схемой отыгрыша. Срок использования фрибета — 30 дней. Ставить его разрешено на одиночные и множественные события с коэффициентом от 1.40 до 100.00.
Таблица содержит полное описание механики промоакции.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.07.2026 (23:59 МСК)
Клиенту доступна только 1 попытка участия.
Плюсы
Минусы
|➕ Получить бонус можно в короткие сроки
|➖ Сумма приза в 6 раз меньше за необходимый оборот пари
|➕ Фрибет доступен к использованию для широкого диапазона коэффициентов
В начале недели стартовал целый ряд турниров ATP и WTA — от Швеции до Румынии. Событий действительно много, и выбрать 3 подходящих пари с нужным коэффициентом не составит труда.