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Лайв x3 от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за ординары в live на теннис

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Заключите 3 пари — получите 1 фрибет!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет в рамках акции Лайв х3
  • Как отыграть бонус от 100 рублей за live-пари на теннисные игры в БК Балтбет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Оператор «Балтбет» запустил акцию «Лайв x3», ориентированную на поклонников тенниса. Условие получения бонуса — 3 live-пари типа ординар за 1 день. Награда за выполнение задания — фрибет номиналом от 100 рублей.

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет в рамках акции Лайв х3

Для участия потребуется:

1. Зарегистрироваться в БК «Балтбет» либо использовать существующий аккаунт.

2. Подключиться к акции «Лайв x3».

3. Оформить 3 ставки в live типа ординар на теннисные события.

Пари принимаются от 200 рублей, минимальный коэффициент — 1.50. На выполнение миссии отводятся 1 сутки с момента активации. Акция действует до 15 июля 2026 года.

Как отыграть бонус от 100 рублей за live-пари на теннисные игры в БК Балтбет

Приз выдается со стандартной схемой отыгрыша. Срок использования фрибета — 30 дней. Ставить его разрешено на одиночные и множественные события с коэффициентом от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет

Таблица содержит полное описание механики промоакции.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.07.2026 (23:59 МСК)

Клиенту доступна только 1 попытка участия.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Получить бонус можно в короткие сроки➖ Сумма приза в 6 раз меньше за необходимый оборот пари
➕ Фрибет доступен к использованию для широкого диапазона коэффициентов 

Заключение

В начале недели стартовал целый ряд турниров ATP и WTA — от Швеции до Румынии. Событий действительно много, и выбрать 3 подходящих пари с нужным коэффициентом не составит труда.

Валентин Васильев

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