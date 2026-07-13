На пути к финалу от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 2 победы в футбольных пари

Задание выглядит доступным для большинства игроков, справиться реально для бетторов с разным уровнем опыта. Короткий срок в 2 суток показывает, что расслабляться некогда. Если уверены в своих пари на полуфиналы ЧМ, самое время конвертировать их во фрибет.