На пути к финалу от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 2 победы в футбольных пари

Партнерский проект
Букмекер «Балтбет» предлагает беттором активность в преддверии полуфиналов мундиаля. Игроку нужно оформить 2 победные ставки на футбол и получить в подарок фрибет от 150 рублей. В промо нет сложных цепочек и долгих отыгрышей.
Чтобы забрать бонус, участнику нужно пройти простой путь:
1. Регистрация профиля на сайте БК Baltbet.
2. Подключение к текущему заданию.
3. Оформление и выигрыш 2 пари на футбольные события.
Каждая ставка должна быть не менее 300 рублей. Кэф на выбранное событие — от 1.70. На выполнение отводится 2 дня, так что тянуть с пари не стоит.
После соблюдения всех требований акции букмекер начислит фрибет от 250 рублей. Бонус будет доступен в течение 30 дней и подойдет для ординаров и экспрессов с коэффициентами 1.40-100.00.
Все нюансы проведения промоакции и требования к участникам указаны в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.07.2026 (01:00 МСК)
Промо закончится сразу после завершения второго полуфинального матча ЧМ-2026.
Плюсы
Минусы
|➕ Всего 2 победы в любой очередности нужны для получения фрибета
|➖ Сжатый срок на выполнение — только 2 дня
|➕ Подходит для ставок на топовые матчи 1/2 финала ЧМ
Задание выглядит доступным для большинства игроков, справиться реально для бетторов с разным уровнем опыта. Короткий срок в 2 суток показывает, что расслабляться некогда. Если уверены в своих пари на полуфиналы ЧМ, самое время конвертировать их во фрибет.