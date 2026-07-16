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БК БалтбетФрибеты за депозит
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Победная подача от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за 6 выигрышных ставок на теннис

Обновлено:
от 200 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Успейте забрать свои 200 рублей!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от 200 рублей в БК Балтбет в рамках акции Победная подача
  • Как отыграть бонус от 200 рублей за победные ставки на теннис в БК Балтбет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от БК Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Baltbet запустила короткую активность «Победная подача». Чтобы забрать фрибет от 200 рублей, нужно выиграть 6 пари на теннис. Действовать нужно быстро — задание ограничено 2 днями.

Как получить фрибет от 200 рублей в БК Балтбет в рамках акции Победная подача

Чтобы бонус попал на счет, беттору нужно:

1. Иметь активный аккаунт в Baltbet.

2. Делать теннисные ставки суммой от 150 рублей каждая.

3. Выбирать события с кэфом не ниже 1.50 на каждый исход.

4. Довести счет побед до 6 — засчитываются только выигрышные пари.

На завершение миссии отводится 2 дня (до 19 июля 2026 года). Не успели закрыть в срок — прогресс сгорел.

Как отыграть бонус от 200 рублей за победные ставки на теннис в БК Балтбет

Полученный бонус нужно отыграть в течение 30 дней. Подходят как одиночные пари, так и экспрессы с коэффициентом от 1.40 до 100.00. Необходимая кратность отыгрыша — x1.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от БК Балтбет

Таблица поможет быстро разобраться во всех тонкостях акции.

Максимальный размер бонуса

от 200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Пари принимаются на сайте, в мобильных приложениях для айфонов и андроидов, а также в пунктах приема ставок через операторские терминалы.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не требуется цепочка идущих подряд  побед — важен лишь итоговый результат➖ Нужно собрать 6 выигрышей
➕ Можно комбинировать одиночные ставки и экспрессы 

Заключение

В середине июля теннисные турниры идут без перерывов. Выбрать 6 игр с подходящим коэффициентом за 2 дня — задача вполне посильная. Важно только не откладывать пари на последний момент.

Валентин Васильев

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