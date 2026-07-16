Победная подача от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за 6 выигрышных ставок на теннис

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Букмекерская контора Baltbet запустила короткую активность «Победная подача». Чтобы забрать фрибет от 200 рублей, нужно выиграть 6 пари на теннис. Действовать нужно быстро — задание ограничено 2 днями.
Чтобы бонус попал на счет, беттору нужно:
1. Иметь активный аккаунт в Baltbet.
2. Делать теннисные ставки суммой от 150 рублей каждая.
3. Выбирать события с кэфом не ниже 1.50 на каждый исход.
4. Довести счет побед до 6 — засчитываются только выигрышные пари.
На завершение миссии отводится 2 дня (до 19 июля 2026 года). Не успели закрыть в срок — прогресс сгорел.
Полученный бонус нужно отыграть в течение 30 дней. Подходят как одиночные пари, так и экспрессы с коэффициентом от 1.40 до 100.00. Необходимая кратность отыгрыша — x1.
Таблица поможет быстро разобраться во всех тонкостях акции.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Пари принимаются на сайте, в мобильных приложениях для айфонов и андроидов, а также в пунктах приема ставок через операторские терминалы.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требуется цепочка идущих подряд побед — важен лишь итоговый результат
|➖ Нужно собрать 6 выигрышей
|➕ Можно комбинировать одиночные ставки и экспрессы
В середине июля теннисные турниры идут без перерывов. Выбрать 6 игр с подходящим коэффициентом за 2 дня — задача вполне посильная. Важно только не откладывать пари на последний момент.