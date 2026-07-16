Победная подача от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за 6 выигрышных ставок на теннис

Чтобы бонус попал на счет, беттору нужно:

1. Иметь активный аккаунт в Baltbet.

2. Делать теннисные ставки суммой от 150 рублей каждая.

3. Выбирать события с кэфом не ниже 1.50 на каждый исход.

4. Довести счет побед до 6 — засчитываются только выигрышные пари.

На завершение миссии отводится 2 дня (до 19 июля 2026 года). Не успели закрыть в срок — прогресс сгорел.