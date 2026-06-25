Путь пентакампеона от БК Балтбет: фрибеты от 120 рублей за успешные пари на ЧМ-2026

Пошаговая инструкция для получения бонуса:

1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет» или авторизуйтесь в существующем.

2. Запустите отсчет акционного периода на странице промо.

3. Оформите 5 победных пари на футбол (ординары или экспрессы до 4 событий) на сумму от 100 рублей каждое с кэфом от 1.60.

Следить за прогрессом удобно прямо на странице акции. Там отображается таймер и статус выполнения заданий.