Путь пентакампеона от БК Балтбет: фрибеты от 120 рублей за успешные пари на ЧМ-2026

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» подготовила активность «Путь пентакампеона» для любителей футбольных ставок. Пройдите персональный челлендж и система начислит вам фрибет от 120 рублей. Размер бонуса и конкретное задание рассчитываются для каждого игрока отдельно.
Пошаговая инструкция для получения бонуса:
1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет» или авторизуйтесь в существующем.
2. Запустите отсчет акционного периода на странице промо.
3. Оформите 5 победных пари на футбол (ординары или экспрессы до 4 событий) на сумму от 100 рублей каждое с кэфом от 1.60.
Следить за прогрессом удобно прямо на странице акции. Там отображается таймер и статус выполнения заданий.
Как только условия участия будут выполнены, игрок получает фрибет для дальнейшего использования. Активировать бонус необходимо в течение месяца. Применить его можно к ординару или экспресс-ставке, содержащей до 10 событий с коэффициентами от 1.40 до 100.00.
Ниже можно ознакомиться с главными особенностями предложения.
Максимальный размер бонуса
от 120 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
27.06.2026 (23:59 МСК)
Принимаются только пари на реальные деньги. Ставки, оформленные с помощью бонусных средств, в зачет не идут.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступна всем зарегистрированным игрокам
|➖ Засчитываются только выигрышные пари
|➕ Индивидуальные условия для каждого участника
«Путь пентакампеона» придется по вкусу тем, кто регулярно делает ставки на футбол и предпочитает понятные условия. Невысокий порог входа делает акцию доступной для широкой аудитории. Чемпионат мира 2026 в самом разгаре, так что поводов для футбольных пари будет предостаточно.