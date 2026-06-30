БК Балтбет: 1000 рублей за подписку на ВК-сообщество и пари на Уимблдон

Принять участие может любой пользователь, выполнивший простую цепочку. Понадобится:

1. Быть зарегистрированным клиентом «Балтбет».

2. Вступить в официальное сообщество букмекера во ВКонтакте.

3. Поставить лайк под конкурсным постом.

4. Оформить одиночное пари на любую встречу Уимблдона с кэфом не ниже 1.50 и суммой ставки от 500 рублей.

5. Указать в комментариях к посту номер своего игрового счета.

Рандомайзер 15 июля определит 50 победителей. Каждый из них получит фрибет номиналом 1000 рублей.