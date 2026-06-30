БК Балтбет: 1000 рублей за подписку на ВК-сообщество и пари на Уимблдон

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В официальном сообществе букмекера «Балтбет» во ВКонтакте проходит конкурс, приуроченный к Уимблдону. Общий призовой фонд составляет 50 000 рублей фрибетами, которые разделят 50 победителей. Чтобы поучаствовать, нужно сделать ставку на турнир и выполнить несколько условий под постом. Итоги подведут случайным образом.
Принять участие может любой пользователь, выполнивший простую цепочку. Понадобится:
1. Быть зарегистрированным клиентом «Балтбет».
2. Вступить в официальное сообщество букмекера во ВКонтакте.
3. Поставить лайк под конкурсным постом.
4. Оформить одиночное пари на любую встречу Уимблдона с кэфом не ниже 1.50 и суммой ставки от 500 рублей.
5. Указать в комментариях к посту номер своего игрового счета.
Рандомайзер 15 июля определит 50 победителей. Каждый из них получит фрибет номиналом 1000 рублей.
Начисленный фрибет остается доступным 30 дней. Его можно использовать на ординары и экспрессы до 10 событий при минимальном коэффициенте 1.40.
В таблице ниже — краткий обзор всех условий промоакции.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
12.07.2026 (23:59 МСК)
Турниры серии «Большого шлема» традиционно становятся поводом для активностей «Балтбет» в социальных сетях.
Плюсы
Минусы
|➕ Простой и доступный набор условий для игроков
|➖ Для участия обязательно нужно заключить пари
|➕ Букмекер подготовил 50 мест в зоне призов
«Балтбет» вновь радует подписчиков ВК конкурсом в честь крупного теннисного чемпионата. Условия просты и доступны каждому действующему клиенту букмекера. Сразу 50 призовых мест делают шансы на победу весьма ощутимыми.