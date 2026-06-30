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БК БалтбетФрибеты за депозит
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БК Балтбет: 1000 рублей за подписку на ВК-сообщество и пари на Уимблдон

Обновлено:
1000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Baltbet раздает фрибеты подписчикам!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 1000 рублей от БК Балтбет за подписку в ВК и ставку на Уимблдон
  • Как отыграть бонус до 1000 рублей от БК Балтбет за участие в ВК-конкурсе
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В официальном сообществе букмекера «Балтбет» во ВКонтакте проходит конкурс, приуроченный к Уимблдону. Общий призовой фонд составляет 50 000 рублей фрибетами, которые разделят 50 победителей. Чтобы поучаствовать, нужно сделать ставку на турнир и выполнить несколько условий под постом. Итоги подведут случайным образом.

Как получить фрибет до 1000 рублей от БК Балтбет за подписку в ВК и ставку на Уимблдон

Принять участие может любой пользователь, выполнивший простую цепочку. Понадобится:

1. Быть зарегистрированным клиентом «Балтбет».

2. Вступить в официальное сообщество букмекера во ВКонтакте.

3. Поставить лайк под конкурсным постом.

4. Оформить одиночное пари на любую встречу Уимблдона с кэфом не ниже 1.50 и суммой ставки от 500 рублей.

5. Указать в комментариях к посту номер своего игрового счета.

Рандомайзер 15 июля определит 50 победителей. Каждый из них получит фрибет номиналом 1000 рублей.

Как отыграть бонус до 1000 рублей от БК Балтбет за участие в ВК-конкурсе

Начисленный фрибет остается доступным 30 дней. Его можно использовать на ординары и экспрессы до 10 событий при минимальном коэффициенте 1.40.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от Балтбет

В таблице ниже — краткий обзор всех условий промоакции.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

12.07.2026 (23:59 МСК)

Турниры серии «Большого шлема» традиционно становятся поводом для активностей «Балтбет» в социальных сетях.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простой и доступный набор условий для игроков➖ Для участия обязательно нужно заключить пари
➕ Букмекер подготовил 50 мест в зоне призов 

Заключение

«Балтбет» вновь радует подписчиков ВК конкурсом в честь крупного теннисного чемпионата. Условия просты и доступны каждому действующему клиенту букмекера. Сразу 50 призовых мест делают шансы на победу весьма ощутимыми.

Валентин Васильев

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