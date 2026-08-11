Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыБК Балтбет: до 15 000 рублей за подписку на Telegram-канал и пари на The International
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

БК Балтбет: до 15 000 рублей за подписку на Telegram-канал и пари на The International

Обновлено:
до 15 000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Baltbet раздает фрибеты подписчикам!

Компания «Балтбет» отмечает старт юбилейного The International собственной акцией для клиентов. В официальном Telegram-канале букмекера разыгрывается призовой фонд в 50 000 рублей. Призы до 15 000 рублей достанутся 15 подписчикам, сделавшим ставку с кэфом от 1.50 на игры по Dota 2.

Как получить фрибет до 15 000 рублей от БК Балтбет за подписку в телеграме и ставку на The International

Для участия в розыгрыше потребуется соответствовать 5 критериям:

1. Иметь действующий игровой счет в «Балтбет».

2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Поставить реакцию под конкурсным сообщением.

4. Заключить одиночное пари на любое событие The International на сумму от 500 рублей с кэфом от 1.50, используя только реальные средства.

5. Оставить в комментариях к посту номер своего игрового счета.

Конкурс продлится до 23 августа включительно. Итог пари роли не играет, организаторы засчитывают сам факт ставки на турнир. Распределение призового фонда выглядит так.

Место

Фрибет

1

15 000 ₽

2

7000 ₽

3

5000 ₽

4

4000 ₽

5-7

3000 ₽

8-11

2000 ₽

12-15

1000 ₽

Как отыграть бонус до 15 000 рублей от БК Балтбет за победу в тг-розыгрыше

Выигранный приз зачисляется на счет победителя и используется по общим правилам БК. Ставится фрибет одной суммой на любое событие линии. Букмекер дает ограниченное время на использование подарка — 30 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 15 000 рублей от Балтбет

Краткая информация об акции представлена в таблице.

Максимальный размер бонуса

15 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

23.08.2026 (23:59 МСК)

Крупные киберспортивные турниры вроде The International регулярно становятся поводом для конкурсов «Балтбет» в социальных сетях.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Доступные условия участия для любого клиента➖ Обязательна реальная ставка от 500 ₽
➕ Крупный призовой банк с 15 фрибетами 

Заключение

Правила конкурса не требуют от игроков сложных действий. Солидный призовой фонд и полтора десятка призовых мест делают участие в розыгрыше логичным дополнением к просмотру турнира в Шанхае.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 17 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer322 дней 17 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 17 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer475 дней 17 часов
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 17 часов
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё