БК Балтбет: до 15 000 рублей за подписку на Telegram-канал и пари на The International
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Компания «Балтбет» отмечает старт юбилейного The International собственной акцией для клиентов. В официальном Telegram-канале букмекера разыгрывается призовой фонд в 50 000 рублей. Призы до 15 000 рублей достанутся 15 подписчикам, сделавшим ставку с кэфом от 1.50 на игры по Dota 2.
Как получить фрибет до 15 000 рублей от БК Балтбет за подписку в телеграме и ставку на The International
Для участия в розыгрыше потребуется соответствовать 5 критериям:
1. Иметь действующий игровой счет в «Балтбет».
2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Поставить реакцию под конкурсным сообщением.
4. Заключить одиночное пари на любое событие The International на сумму от 500 рублей с кэфом от 1.50, используя только реальные средства.
5. Оставить в комментариях к посту номер своего игрового счета.
Конкурс продлится до 23 августа включительно. Итог пари роли не играет, организаторы засчитывают сам факт ставки на турнир. Распределение призового фонда выглядит так.
Место
Фрибет
1
15 000 ₽
2
7000 ₽
3
5000 ₽
4
4000 ₽
5-7
3000 ₽
8-11
2000 ₽
12-15
1000 ₽
Как отыграть бонус до 15 000 рублей от БК Балтбет за победу в тг-розыгрыше
Выигранный приз зачисляется на счет победителя и используется по общим правилам БК. Ставится фрибет одной суммой на любое событие линии. Букмекер дает ограниченное время на использование подарка — 30 дней.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 15 000 рублей от Балтбет
Краткая информация об акции представлена в таблице.
Максимальный размер бонуса
15 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Крупные киберспортивные турниры вроде The International регулярно становятся поводом для конкурсов «Балтбет» в социальных сетях.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Доступные условия участия для любого клиента
|➖ Обязательна реальная ставка от 500 ₽
|➕ Крупный призовой банк с 15 фрибетами
Заключение
Правила конкурса не требуют от игроков сложных действий. Солидный призовой фонд и полтора десятка призовых мест делают участие в розыгрыше логичным дополнением к просмотру турнира в Шанхае.