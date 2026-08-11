БК Балтбет: до 15 000 рублей за подписку на Telegram-канал и пари на The International

Для участия в розыгрыше потребуется соответствовать 5 критериям:

1. Иметь действующий игровой счет в «Балтбет».

2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Поставить реакцию под конкурсным сообщением.

4. Заключить одиночное пари на любое событие The International на сумму от 500 рублей с кэфом от 1.50, используя только реальные средства.

5. Оставить в комментариях к посту номер своего игрового счета.

Конкурс продлится до 23 августа включительно. Итог пари роли не играет, организаторы засчитывают сам факт ставки на турнир. Распределение призового фонда выглядит так.