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БК БалтбетФрибеты за депозит
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Сет за сетом от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за цепочку победных пари на теннис

Обновлено:
от 200 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от 200 рублей в БК Балтбет по акции Сет за сетом
  • Как отыграть бонус от 200 рублей за серию выигрышей в live-ставках на теннис в БК Балтбет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от БК Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Baltbet запустила предложение «Сет за сетом». Испытание на умение держать концентрацию в live-ставках на теннис. Задача игрока — нарастить банк идущими подряд победными пари на теннис со 100 до 1000 рублей.

Как получить фрибет от 200 рублей в БК Балтбет по акции Сет за сетом

Чтобы претендовать на приз, беттору нужно пройти следующий путь:

1. Иметь активный аккаунт в Baltbet.

2. Открыть текущее задание и приступить к его выполнению.

3. Оформить ординар в лайве на теннисный матч на сумму 100 рублей.

4. После выигрыша поставить всю полученную сумму на следующий ординар — и так далее, пока итоговый банк не достигнет 1000 рублей.

Ключевое условие — непрерывность серии. Сумма каждого следующего пари должна равняться полной выплате за предыдущее выигранное. Сколько именно ставок потребуется для перехода к 1000 рублей, игрок определяет сам. На прохождение цепочки отводятся 1 день с момента активации задания.

Как отыграть бонус от 200 рублей за серию выигрышей в live-ставках на теннис в БК Балтбет

Фрибет сохраняет активность на протяжении месяца. Его разрешено использовать при заключении одиночных и экспресс-ставок с кэфами от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от БК Балтбет

Здесь собраны все значимые сведения о промоакции.

Максимальный размер бонуса

от 200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

23.07.2026 (23:59 МСК)

Ставки со статусом «отклонено» и пари через купон не учитываются при расчете участия.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Игрок сам определяет тактику — количество ставок в цепочке не регламентировано➖ Всего 1 день на выполнение всей серии
➕ Понятная и прозрачная механика без скрытых условий 

Заключение

Сейчас в мире одновременно разворачивается сразу несколько мужских и женских турниров — от Португалии до Чехии. Недостатка в live-матчах для построения серии точно не будет. Только 1 день на выполнение — срок сжатый, поэтому советуем заранее присмотреть несколько подходящих встреч, а не искать варианты в последний момент.

Валентин Васильев

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