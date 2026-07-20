Сет за сетом от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за цепочку победных пари на теннис

Чтобы претендовать на приз, беттору нужно пройти следующий путь:

1. Иметь активный аккаунт в Baltbet.

2. Открыть текущее задание и приступить к его выполнению.

3. Оформить ординар в лайве на теннисный матч на сумму 100 рублей.

4. После выигрыша поставить всю полученную сумму на следующий ординар — и так далее, пока итоговый банк не достигнет 1000 рублей.

Ключевое условие — непрерывность серии. Сумма каждого следующего пари должна равняться полной выплате за предыдущее выигранное. Сколько именно ставок потребуется для перехода к 1000 рублей, игрок определяет сам. На прохождение цепочки отводятся 1 день с момента активации задания.