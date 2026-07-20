Сет за сетом от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за цепочку победных пари на теннис

Партнерский проект
Букмекерская контора Baltbet запустила предложение «Сет за сетом». Испытание на умение держать концентрацию в live-ставках на теннис. Задача игрока — нарастить банк идущими подряд победными пари на теннис со 100 до 1000 рублей.
Чтобы претендовать на приз, беттору нужно пройти следующий путь:
1. Иметь активный аккаунт в Baltbet.
2. Открыть текущее задание и приступить к его выполнению.
3. Оформить ординар в лайве на теннисный матч на сумму 100 рублей.
4. После выигрыша поставить всю полученную сумму на следующий ординар — и так далее, пока итоговый банк не достигнет 1000 рублей.
Ключевое условие — непрерывность серии. Сумма каждого следующего пари должна равняться полной выплате за предыдущее выигранное. Сколько именно ставок потребуется для перехода к 1000 рублей, игрок определяет сам. На прохождение цепочки отводятся 1 день с момента активации задания.
Фрибет сохраняет активность на протяжении месяца. Его разрешено использовать при заключении одиночных и экспресс-ставок с кэфами от 1.40 до 100.00.
Здесь собраны все значимые сведения о промоакции.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.07.2026 (23:59 МСК)
Ставки со статусом «отклонено» и пари через купон не учитываются при расчете участия.
Плюсы
Минусы
|➕ Игрок сам определяет тактику — количество ставок в цепочке не регламентировано
|➖ Всего 1 день на выполнение всей серии
|➕ Понятная и прозрачная механика без скрытых условий
Сейчас в мире одновременно разворачивается сразу несколько мужских и женских турниров — от Португалии до Чехии. Недостатка в live-матчах для построения серии точно не будет. Только 1 день на выполнение — срок сжатый, поэтому советуем заранее присмотреть несколько подходящих встреч, а не искать варианты в последний момент.