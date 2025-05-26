Сезоны от БК Балтбет: фрибеты до 15 000 рублей за выполнение заданий

Участие в акции возможно только при соблюдении всех предусмотренных условий:

1. Создайте учетную запись в «Балтбет» или войдите в уже существующий аккаунт.

2. Пройдите процедуру подтверждения личности, если этого еще не сделали.

3. Зайдите в раздел «Акции» и кликните плашку «Сезоны».

4. Выберите подходящий уровень сложности и подтвердите участие в программе.

5. Приступайте к выполнению заданий: размещайте ставки согласно условиям акции.

Акция «Сезоны» предлагает игрокам выполнять задания в виде ставок и получать за это очки. Накопленные баллы открывают доступ к новым рангам, за каждый из которых начисляется фрибет. Доступны 3 уровня: легкий, средний, сложный. В каждом сезоне представлены 3 типа заданий:

Ординары (прематч и лайв)

Ставки из 2-4 событий

Пари с 5-10 исходами

Прогресс задания и зачтенные ставки отображаются на странице акции. Очки и фрибеты нужно забирать вручную — через активацию соответствующей кнопки.

За продвижение по рангам в акции выдаются промокоды на фрибеты.