Сезоны от БК Балтбет: фрибеты до 15 000 рублей за выполнение заданий

Партнерский проект
БК «Балтбет» представила новую акцию под названием «Сезоны». В ее рамках пользователи получают возможность выбирать уровень сложности и проходить специальные задания. За выполнение условий участникам начисляются фрибеты, максимальный размер которых может достигать 15 000 рублей.
Участие в акции возможно только при соблюдении всех предусмотренных условий:
1. Создайте учетную запись в «Балтбет» или войдите в уже существующий аккаунт.
2. Пройдите процедуру подтверждения личности, если этого еще не сделали.
3. Зайдите в раздел «Акции» и кликните плашку «Сезоны».
4. Выберите подходящий уровень сложности и подтвердите участие в программе.
5. Приступайте к выполнению заданий: размещайте ставки согласно условиям акции.
Акция «Сезоны» предлагает игрокам выполнять задания в виде ставок и получать за это очки. Накопленные баллы открывают доступ к новым рангам, за каждый из которых начисляется фрибет. Доступны 3 уровня: легкий, средний, сложный. В каждом сезоне представлены 3 типа заданий:
Прогресс задания и зачтенные ставки отображаются на странице акции. Очки и фрибеты нужно забирать вручную — через активацию соответствующей кнопки.
За продвижение по рангам в акции выдаются промокоды на фрибеты.
Ранг
Баллы
Сумма
Новичок
0
0
Участник
300
300 ₽
Спортсмен
3000
750 ₽
Победитель
8000
1200 ₽
Чемпион
15 000
1500 ₽
Рекордсмен
30 000
2000 ₽
Мастер
60 000
3000 ₽
Виртуоз
100 000
4500 ₽
Гений
150 000
7500 ₽
Элита
200 000
12 000 ₽
Легенда
300 000
15 000 ₽
Фрибет, полученный в рамках акции, действителен до 31 августа 2025 года. Его можно использовать для заключения как одиночных ставок, так и экспрессов с количеством событий от 1 до 10. При этом допускается размещение пари с коэффициентом от 1.40 до 100.00. В случае успеха на баланс зачисляется только чистый выигрыш, без учета суммы фрибета. Бонус можно использовать однократно и только в полном объеме.
Деньги можно получить только после выполнения необходимых условий:
После ввода кода заявка на вывод будет оформлена и передана на обработку.
Таблица отражает все главные условия и нюансы бонусной программы.
Максимальный размер бонуса
15 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
До 31.08.2025
Срок окончания акции
01.07.2025 (23:59 МСК)
Признаться честно, с первого взгляда акция показалась запутанной: ранги, цепочки заданий, баллы. Информации много, разобраться во всем сразу сложно. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Начал ставить и структура стала постепенно проясняться.
Двигаешься от задания к заданию, закрываешь условия, за это получаешь фрибеты. Все работает четко: сделал ставку — получил очки, набрал нужное количество — перешел на новый ранг и забрал бонус.
Отдельно отмечу, что здесь не нужно соревноваться с другими игроками — весь прогресс зависит исключительно от твоей активности. Именно это и делает акцию «Сезоны» особенно привлекательной: никаких гонок, только ты и твои ставки.
Перед выполнением заданий важно хорошо ознакомиться с их условиями. Только ставки, полностью соответствующие указанным требованиям, будут засчитаны в рамках акции. В противном случае очки вы не получите, продвижение по рангам окажется невозможным. Чтобы избежать ошибок и не потерять прогресс, рекомендуется проверять параметры каждой ставки перед оформлением.
В случае возникновения технических трудностей рекомендуется сделать скриншот проблемы и обратиться в онлайн-чат службы поддержки БК «Балтбет». Обычно специалисты реагируют оперативно и помогают восстановить потерянное, если сбой действительно был.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Игрок вправе выбрать тот уровень сложности, который ему наиболее подходит
|➖ Слегка запутанные правила
|➕ Предложение рассчитано на всех пользователей
Представляем подборку лучших предложений от букмекерских компаний с лицензией ЦУПИС.
Эта акция привлекает своим удобством. Нет необходимости делать ставки каждый день или поддерживать высокий темп. Все зависит только от вашего желания. Уровень сложности заданий можно подобрать самостоятельно, что позволяет играть комфортно и без лишнего напряжения. Если повезет, есть шанс получить приятный фрибет и увеличить свой банкролл.
Партнерский проект