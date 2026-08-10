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БК БалтбетФрибеты за депозит
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Теннисная связка от БК Балтбет: фрибет от 150 за 2 победные ставки

Обновлено:
от 150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
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Букмекерская контора «Балтбет» запустила промоакцию «Теннисная связка». За выполнение простого условия (2 выигранные ставки с кэфом от 1.50) беттор получает фрибет размером 150 рублей. 

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет по промо Теннисная связка

Чтобы претендовать на вознаграждение, игроку необходимо:

1. Стать пользователем БК «Балтбет».

2. Дать согласие на участие в промоакции.

3. Выбрать теннисные события для ставок.

4. Оформить пари с суммой от 400 рублей.

5. Учитывать, что коэффициент по каждому событию должен быть не ниже 1.50.

6. Дождаться выигрыша 2 таких пари.

На выполнение задания оператор отводит всего 2 дня, поэтому затягивать с оформлением ставок не стоит. Предложение актуально в период с 10 по 13 августа 2026 года.

Как отыграть бонус от 150 рублей за 2 победные ставки на теннис от БК Балтбет

Фрибет действует 30 дней. Его нужно использовать для ординара или экспресса с коэффициентом от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

Редакция собрала ключевые параметры бонусного предложения.

Максимальный размер бонуса

150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

13.08.2026 (23:59 МСК)

Информация о прогрессе отображается на странице промопредложения.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно собирать долгий экспресс — подойдут любые пари➖ Требуется относительно крупная сумма пари — от 400 ₽
➕ Гибкий выбор турниров и матчей 

Заключение

Августовский теннисный календарь хорошо подходит под условия акции. В Канаде в эти дни проходят сразу 2 крупных турнира — мужской в Монреале и женский в Торонто. Обилие топовых матчей дает бетторам простор для выбора событий с подходящим коэффициентом.

Валентин Васильев

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