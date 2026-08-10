Теннисная связка от БК Балтбет: фрибет от 150 за 2 победные ставки

Чтобы претендовать на вознаграждение, игроку необходимо:

1. Стать пользователем БК «Балтбет».

2. Дать согласие на участие в промоакции.

3. Выбрать теннисные события для ставок.

4. Оформить пари с суммой от 400 рублей.

5. Учитывать, что коэффициент по каждому событию должен быть не ниже 1.50.

6. Дождаться выигрыша 2 таких пари.

На выполнение задания оператор отводит всего 2 дня, поэтому затягивать с оформлением ставок не стоит. Предложение актуально в период с 10 по 13 августа 2026 года.