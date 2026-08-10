Теннисная связка от БК Балтбет: фрибет от 150 за 2 победные ставки
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Букмекерская контора «Балтбет» запустила промоакцию «Теннисная связка». За выполнение простого условия (2 выигранные ставки с кэфом от 1.50) беттор получает фрибет размером 150 рублей.
Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет по промо Теннисная связка
Чтобы претендовать на вознаграждение, игроку необходимо:
1. Стать пользователем БК «Балтбет».
2. Дать согласие на участие в промоакции.
3. Выбрать теннисные события для ставок.
4. Оформить пари с суммой от 400 рублей.
5. Учитывать, что коэффициент по каждому событию должен быть не ниже 1.50.
6. Дождаться выигрыша 2 таких пари.
На выполнение задания оператор отводит всего 2 дня, поэтому затягивать с оформлением ставок не стоит. Предложение актуально в период с 10 по 13 августа 2026 года.
Как отыграть бонус от 150 рублей за 2 победные ставки на теннис от БК Балтбет
Фрибет действует 30 дней. Его нужно использовать для ординара или экспресса с коэффициентом от 1.40 до 100.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет
Редакция собрала ключевые параметры бонусного предложения.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
13.08.2026 (23:59 МСК)
Информация о прогрессе отображается на странице промопредложения.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно собирать долгий экспресс — подойдут любые пари
|➖ Требуется относительно крупная сумма пари — от 400 ₽
|➕ Гибкий выбор турниров и матчей
Заключение
Августовский теннисный календарь хорошо подходит под условия акции. В Канаде в эти дни проходят сразу 2 крупных турнира — мужской в Монреале и женский в Торонто. Обилие топовых матчей дает бетторам простор для выбора событий с подходящим коэффициентом.