БК БалтбетФрибеты за депозит
Теннисный стрик от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за серию побед в live

от 250 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Фрибет за цепочку выигрышей!

Букмекерская контора «Балтбет» предлагает клиентам специальное предложение под названием «Теннисный стрик». Участники акции, оформившие серию выигрышных ординаров в лайве, получают фрибет в размере 250 рублей.

Как получить фрибет от 250 рублей в БК Балтбет за победные пари на теннисные матчи

Чтобы подключиться к акции и получить приз, выполните 3 шага:

1. Пройдите регистрацию на платформе Baltbet.

2. Подключитесь к акции «Теннисный стрик».

3. Заключите последовательные лайв-пари на теннис.

Начальная ставка составляет 100 рублей. Каждая следующая равна выигрышу предыдущей. В итоге необходимо собрать 300 рублей. Коэффициенты можно выбирать любые, проигрыши недопустимы. Учитываются исключительно лайв-ставки на теннис.

Как отыграть фрибет от 250 рублей в БК Балтбет по промоакции Теннисный стрик

Срок действия фрибета — 1 месяц. Он подходит для ординаров и экспрессов. Количество событий в купоне не должно превышать отметку 10. Кэфы можно устанавливать в диапазоне 1.40-100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 250 рублей от Балтбет

В этом разделе собраны главные особенности предложения.

Максимальный размер бонуса

от 250 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

08.03.2026 (23:59 МСК)

После активации промоакции на выполнение задания выделяется ровно 10 часов.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Допускаются пари с любыми кэфами➖ Требуется собрать серию без поражений
➕ Для участия достаточно внести минимальную сумму 

Заключение

Букмекер предлагает игрокам сформировать стандартную «лесенку». В рамках теннисных матчей каждый выбирает свою стратегию: действовать осторожно или идти на риск ради быстрого результата.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
