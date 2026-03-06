Теннисный стрик от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за серию побед в live

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» предлагает клиентам специальное предложение под названием «Теннисный стрик». Участники акции, оформившие серию выигрышных ординаров в лайве, получают фрибет в размере 250 рублей.
Чтобы подключиться к акции и получить приз, выполните 3 шага:
1. Пройдите регистрацию на платформе Baltbet.
2. Подключитесь к акции «Теннисный стрик».
3. Заключите последовательные лайв-пари на теннис.
Начальная ставка составляет 100 рублей. Каждая следующая равна выигрышу предыдущей. В итоге необходимо собрать 300 рублей. Коэффициенты можно выбирать любые, проигрыши недопустимы. Учитываются исключительно лайв-ставки на теннис.
Срок действия фрибета — 1 месяц. Он подходит для ординаров и экспрессов. Количество событий в купоне не должно превышать отметку 10. Кэфы можно устанавливать в диапазоне 1.40-100.00.
В этом разделе собраны главные особенности предложения.
Максимальный размер бонуса
от 250 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
08.03.2026 (23:59 МСК)
После активации промоакции на выполнение задания выделяется ровно 10 часов.
Плюсы
Минусы
|➕ Допускаются пари с любыми кэфами
|➖ Требуется собрать серию без поражений
|➕ Для участия достаточно внести минимальную сумму
Букмекер предлагает игрокам сформировать стандартную «лесенку». В рамках теннисных матчей каждый выбирает свою стратегию: действовать осторожно или идти на риск ради быстрого результата.