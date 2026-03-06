Ведомости
6 марта 14:07
БК БалтбетФрибеты за депозит
Три раунда от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за ставки на UFC

от 100 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Бонус за пари на самые горячие поединки UFC!

Любители ставок на UFC могут воспользоваться спецпредложением от компании «Балтбет». В рамках промо «Три раунда» клиенты БК получают фрибет от 100 рублей за пари на бои. 

Как получить бонус Балтбет от 100 рублей за ставки на UFC

Для участия в акции необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Стать зарегистрированным клиентом букмекерской конторы «Балтбет».

2. Начать отсчет времени во вкладке «Три раунда».

3. Сделать 3 ставки на бои UFC с суммой от 150 рублей.

На протяжении 2 суток после активации нужно заключить пари с кэфом от 1.40. Сделав это, беттор автоматически получит фрибет от 100 рублей.

Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей в рамках акции Три раунда

Фрибет разрешается применять для ставок типа ординар или экспресс. Минимальный кэф пари установлен на уровне 1.40. Использовать фрибет можно в течение месяца после объявления итогов. Подробные правила рекомендуется дополнительно проверить на странице промоакции.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет

Ключевые параметры предложения собраны в табличном виде.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

08.03.2026 (23:59 МСК)

Участие в промо ограничено 1 попыткой для каждого клиента.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Промо распространяется на всех зарегистрированных игроков БК➖ Небольшая сумма бонуса
➕ Результат пари не влияет на их учет 

Заключение

Промоакция приурочена к грандиозному вечеру UFC в Лас-Вегасе. Центральным событием турнира станет поединок Чарльза Оливейры и Макса Холлоуэя. Получить фрибет по акции «Три раунда» можно достаточно просто.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
