Три раунда от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за ставки на UFC

Для участия в акции необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Стать зарегистрированным клиентом букмекерской конторы «Балтбет».

2. Начать отсчет времени во вкладке «Три раунда».

3. Сделать 3 ставки на бои UFC с суммой от 150 рублей.

На протяжении 2 суток после активации нужно заключить пари с кэфом от 1.40. Сделав это, беттор автоматически получит фрибет от 100 рублей.