Три раунда от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за ставки на UFC

Партнерский проект
Любители ставок на UFC могут воспользоваться спецпредложением от компании «Балтбет». В рамках промо «Три раунда» клиенты БК получают фрибет от 100 рублей за пари на бои.
Для участия в акции необходимо выполнить несколько простых шагов:
1. Стать зарегистрированным клиентом букмекерской конторы «Балтбет».
2. Начать отсчет времени во вкладке «Три раунда».
3. Сделать 3 ставки на бои UFC с суммой от 150 рублей.
На протяжении 2 суток после активации нужно заключить пари с кэфом от 1.40. Сделав это, беттор автоматически получит фрибет от 100 рублей.
Фрибет разрешается применять для ставок типа ординар или экспресс. Минимальный кэф пари установлен на уровне 1.40. Использовать фрибет можно в течение месяца после объявления итогов. Подробные правила рекомендуется дополнительно проверить на странице промоакции.
Ключевые параметры предложения собраны в табличном виде.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
08.03.2026 (23:59 МСК)
Участие в промо ограничено 1 попыткой для каждого клиента.
Плюсы
Минусы
|➕ Промо распространяется на всех зарегистрированных игроков БК
|➖ Небольшая сумма бонуса
|➕ Результат пари не влияет на их учет
Промоакция приурочена к грандиозному вечеру UFC в Лас-Вегасе. Центральным событием турнира станет поединок Чарльза Оливейры и Макса Холлоуэя. Получить фрибет по акции «Три раунда» можно достаточно просто.