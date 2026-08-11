Выигрышный момент от БК Балтбет: фрибет 150 рублей за проданные пари
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Букмекерская контора «Балтбет» запустила промоакцию «Выигрышный момент». Механика проста: чтобы претендовать на фрибет от 150 рублей, клиенту нужно заключить несколько пари с коэффициентом от 1.70 и вовремя воспользоваться функцией продажи.
Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет по промо Выигрышный момент
Чтобы выполнить текущее задание и забрать вознаграждение, придерживайтесь следующего алгоритма:
1. Получите статус клиента БК.
2. Начните участвовать в задании «Выигрышный момент».
3. Оформите 3 пари типа ординар или экспресс.
4. Убедитесь, что сумма каждой ставки составляет от 300 рублей.
5. Проверьте, что коэффициент на каждое событие в пари будет от 1.70.
6. Продайте каждую из 3 ставок через функцию кэшаута.
На выполнение задания игроку отводится 3 дня с момента его получения. Награда — фрибет от 150 рублей.
Как отыграть бонус от 150 рублей за проданные пари в БК Балтбет
Для использования фрибета подходят коэффициенты в диапазоне 1.40-100.00. Бесплатная ставка активна 30 дней и распространяется на одиночные и комбинированные пари. Максимальное количество событий в экспрессе — 10.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет
Изучите все основные положения акции.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.08.2026 (23:59 МСК)
Пари со статусом «Отклонено» не учитываются.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Подходит для игроков, которые следят за лайвом
|➖ Все 3 ставки нужно обязательно продать
|➕ Доступны разные форматы пари
Заключение
Промо «Выигрышный момент» удачно вписывается в ритм тех бетторов, кто предпочитает фиксировать прибыль до финального свистка. Формат с продажей ставки подойдет активным пользователям лайва. Ограничений по видам спорта в данной акции не предусмотрено.