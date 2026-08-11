Выигрышный момент от БК Балтбет: фрибет 150 рублей за проданные пари

Чтобы выполнить текущее задание и забрать вознаграждение, придерживайтесь следующего алгоритма:

1. Получите статус клиента БК.

2. Начните участвовать в задании «Выигрышный момент».

3. Оформите 3 пари типа ординар или экспресс.

4. Убедитесь, что сумма каждой ставки составляет от 300 рублей.

5. Проверьте, что коэффициент на каждое событие в пари будет от 1.70.

6. Продайте каждую из 3 ставок через функцию кэшаута.

На выполнение задания игроку отводится 3 дня с момента его получения. Награда — фрибет от 150 рублей.