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БК БалтбетФрибеты за депозит
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Выигрышный момент от БК Балтбет: фрибет 150 рублей за проданные пари

Обновлено:
от 150 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Продавайте вовремя — и получайте награду от букмекера!

Букмекерская контора «Балтбет» запустила промоакцию «Выигрышный момент». Механика проста: чтобы претендовать на фрибет от 150 рублей, клиенту нужно заключить несколько пари с коэффициентом от 1.70 и вовремя воспользоваться функцией продажи.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет по промо Выигрышный момент

Чтобы выполнить текущее задание и забрать вознаграждение, придерживайтесь следующего алгоритма:

1. Получите статус клиента БК.

2. Начните участвовать в задании «Выигрышный момент».

3. Оформите 3 пари типа ординар или экспресс.

4. Убедитесь, что сумма каждой ставки составляет от 300 рублей.

5. Проверьте, что коэффициент на каждое событие в пари будет от 1.70.

6. Продайте каждую из 3 ставок через функцию кэшаута.

На выполнение задания игроку отводится 3 дня с момента его получения. Награда — фрибет от 150 рублей.

Как отыграть бонус от 150 рублей за проданные пари в БК Балтбет

Для использования фрибета подходят коэффициенты в диапазоне 1.40-100.00. Бесплатная ставка активна 30 дней и распространяется на одиночные и комбинированные пари. Максимальное количество событий в экспрессе — 10.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

Изучите все основные положения акции.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

16.08.2026 (23:59 МСК)

Пари со статусом «Отклонено» не учитываются.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Подходит для игроков, которые следят за лайвом➖ Все 3 ставки нужно обязательно продать
➕ Доступны разные форматы пари 

Заключение

Промо «Выигрышный момент» удачно вписывается в ритм тех бетторов, кто предпочитает фиксировать прибыль до финального свистка. Формат с продажей ставки подойдет активным пользователям лайва. Ограничений по видам спорта в данной акции не предусмотрено.

Валентин Васильев

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