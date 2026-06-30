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БК BetBoom: фрибет 5000 рублей за прогнозы на Уимблдон-2026

Обновлено:
5000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет до 5000 рублей в БК BetBoom за прогнозы на Уимблдон
  • Как отыграть фрибет до 5000 рублей за прогнозы на теннис в БК BetBoom
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БетБум
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Во время Уимблдонского турнира букмекерская компания BetBoom запускает свою битву в Telegram-канале «ВВ Теннис». Подписчики объединяются в команду и бросают вызов штатным экспертам конторы: кто точнее предскажет исходы матчей. Главный приз для победителя — фрибет на 5000 рублей.

Как получить фрибет до 5000 рублей в БК BetBoom за прогнозы на Уимблдон

Чтобы включиться в противостояние, потребуется:

1. Оформить аккаунт в BetBoom.

2. Подписаться на «ВВ Теннис», где будет ежедневно появляется пост с разбором главной встречи дня.

3. Оставлять комментарии под конкурсными постами.

Игрок должен указать фамилию предполагаемого победителя игры и точный счет по сетам. За каждый верно угаданный результат участникам присуждаются очки.

Действие

Баллы

Угадан победитель

1

Угадан точный счет

3

По завершении Уимблдона автор лучшего прогноза среди подписчиков может получить фрибет 5000 рублей. Однако результат зависит от общего противостояния с экспертами канала. Если команда профессионалов наберет больше баллов, приз не начисляется.

Как отыграть фрибет до 5000 рублей за прогнозы на теннис в БК BetBoom

К начисленным фрибетам применяются стандартные условия БК. Использовать их можно на ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Существует возможность распределить сумму между несколькими ставками. Минимальный размер одного пари — 500 рублей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БетБум

Вся важная информация о конкурсе собрана в таблице.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

12.07.2026 (23:59 МСК)

Редактирование комментария не допускается и не засчитывается.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Для участия достаточно лишь комментировать канал➖ Победа команды подписчиков не гарантирована
➕ Широкий диапазон коэффициентов для отыгрыша фрибета 

Заключение

Главная фишка акции — в командном формате. Судьба приза зависит не только от личной экспертизы прогнозиста, но и от суммарного результата всех подписчиков против профи BetBoom.

Валентин Васильев

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