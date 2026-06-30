БК BetBoom: фрибет 5000 рублей за прогнозы на Уимблдон-2026

Чтобы включиться в противостояние, потребуется:

1. Оформить аккаунт в BetBoom.

2. Подписаться на «ВВ Теннис», где будет ежедневно появляется пост с разбором главной встречи дня.

3. Оставлять комментарии под конкурсными постами.

Игрок должен указать фамилию предполагаемого победителя игры и точный счет по сетам. За каждый верно угаданный результат участникам присуждаются очки.

Действие Баллы Угадан победитель 1 Угадан точный счет 3

По завершении Уимблдона автор лучшего прогноза среди подписчиков может получить фрибет 5000 рублей. Однако результат зависит от общего противостояния с экспертами канала. Если команда профессионалов наберет больше баллов, приз не начисляется.