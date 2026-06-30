БК BetBoom: фрибет 5000 рублей за прогнозы на Уимблдон-2026

Партнерский проект
Во время Уимблдонского турнира букмекерская компания BetBoom запускает свою битву в Telegram-канале «ВВ Теннис». Подписчики объединяются в команду и бросают вызов штатным экспертам конторы: кто точнее предскажет исходы матчей. Главный приз для победителя — фрибет на 5000 рублей.
Чтобы включиться в противостояние, потребуется:
1. Оформить аккаунт в BetBoom.
2. Подписаться на «ВВ Теннис», где будет ежедневно появляется пост с разбором главной встречи дня.
3. Оставлять комментарии под конкурсными постами.
Игрок должен указать фамилию предполагаемого победителя игры и точный счет по сетам. За каждый верно угаданный результат участникам присуждаются очки.
Действие
Баллы
Угадан победитель
1
Угадан точный счет
3
По завершении Уимблдона автор лучшего прогноза среди подписчиков может получить фрибет 5000 рублей. Однако результат зависит от общего противостояния с экспертами канала. Если команда профессионалов наберет больше баллов, приз не начисляется.
К начисленным фрибетам применяются стандартные условия БК. Использовать их можно на ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Существует возможность распределить сумму между несколькими ставками. Минимальный размер одного пари — 500 рублей.
Вся важная информация о конкурсе собрана в таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
12.07.2026 (23:59 МСК)
Редактирование комментария не допускается и не засчитывается.
Плюсы
Минусы
|➕ Для участия достаточно лишь комментировать канал
|➖ Победа команды подписчиков не гарантирована
|➕ Широкий диапазон коэффициентов для отыгрыша фрибета
Главная фишка акции — в командном формате. Судьба приза зависит не только от личной экспертизы прогнозиста, но и от суммарного результата всех подписчиков против профи BetBoom.