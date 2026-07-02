Арена Уимблдон. Трава. Великобритания от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей

Чтобы попасть в конкурс, потребуется закончить несколько этапов:

1. Пройти регистрацию в BetBoom.

2. Открыть раздел «Арены» в мобильном приложении.

3. Найти промо «Уимблдон. Трава. Великобритания».

4. Определиться с уровнем призового фонда — 150 000, 300 000 или 500 000 рублей.

5. Подтвердить участие кликом кнопки.

6. Оформить первую ставку на теннисный турнир в течение 10 минут после подтверждения.

Каждый уровень арены рассчитан на свою сумму пари.

Призовой фонд Минимальная ставка 150 000 ₽ от 1000 ₽ 300 000 ₽ от 2000 ₽ 500 000 ₽ от 20 000 ₽

Игрок вправе в любой момент перейти в другую арену. В зачет идут только выигранные пари на встречи Уимблдона. Формула расчета баллов такова: из коэффициента ставки вычитается единица, а результат умножается на 100.

Итоговая сумма фрибета зависит от места в рейтинге и от выбранного уровня арены. Ниже — сводная таблица по всем 3 аренам.