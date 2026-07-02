Арена Уимблдон. Трава. Великобритания от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей

Партнерский проект
Букмекерская контора BetBoom запустила очередной турнирный конкурс «Арены», на этот раз он посвящен Уимблдону. Клиентам доступны сразу 3 уровня участия с разными входным порогом и размером призового фонда — от 150 000 до 500 000 рублей.
Чтобы попасть в конкурс, потребуется закончить несколько этапов:
1. Пройти регистрацию в BetBoom.
2. Открыть раздел «Арены» в мобильном приложении.
3. Найти промо «Уимблдон. Трава. Великобритания».
4. Определиться с уровнем призового фонда — 150 000, 300 000 или 500 000 рублей.
5. Подтвердить участие кликом кнопки.
6. Оформить первую ставку на теннисный турнир в течение 10 минут после подтверждения.
Каждый уровень арены рассчитан на свою сумму пари.
Призовой фонд
Минимальная ставка
150 000 ₽
от 1000 ₽
300 000 ₽
от 2000 ₽
500 000 ₽
от 20 000 ₽
Игрок вправе в любой момент перейти в другую арену. В зачет идут только выигранные пари на встречи Уимблдона. Формула расчета баллов такова: из коэффициента ставки вычитается единица, а результат умножается на 100.
Итоговая сумма фрибета зависит от места в рейтинге и от выбранного уровня арены. Ниже — сводная таблица по всем 3 аренам.
Место
Фонд 150 000 ₽
Фонд 300 000 ₽
Фонд 500 000 ₽
1
30 000 ₽
50 000 ₽
150 000 ₽
2
25 000 ₽
35 000 ₽
100 000 ₽
3
20 000 ₽
25 000 ₽
70 000 ₽
4
15 000 ₽
15 000 ₽
50 000 ₽
5
10 000 ₽
15 000 ₽
40 000 ₽
6
8000 ₽
15 000 ₽
30 000 ₽
7
8000 ₽
15 000 ₽
15 000 ₽
8
6000 ₽
10 000 ₽
15 000 ₽
9
6000 ₽
10 000 ₽
15 000 ₽
10
2000 ₽
10 000 ₽
15 000 ₽
11-20
2000 ₽
10 000 ₽
—
Выданный бонус можно использовать на любые спортивные события в течение 7 дней. Подойдут как одиночные пари, так и экспрессы. Коэффициент ставки должен укладываться в диапазон 1.30-3.50.
Ниже представлена сводная таблица по условиям промоакции.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
12.07.2026 (23:59 МСК)
Ставки при помощи фрибетов очков не приносят. Проигрыш, отмена события или продажа пари также не дают баллов.
Плюсы
Минусы
|➕ Сразу 3 уровня арен на выбор — под разный бюджет
|➖ Вход в самую крупную арену — от 20 000 ₽
|➕ Максимальный приз — 150 000 ₽
Конкурс выглядит привлекательно за счет крупных призовых. Тем не менее входной порог в арены довольно высок, а 10-минутное окно для первого пари требует внимательности. Для тех, кто готов действовать оперативно, «Арены» — хороший способ совместить просмотр теннисных игр со ставками.