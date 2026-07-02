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ГлавнаяБонусыАрена Уимблдон. Трава. Великобритания от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Арена Уимблдон. Трава. Великобритания от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей

Обновлено:
до 150 000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Формат для любителей тенниса!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 150 000 рублей за ставки в Арена Уимблдон. Трава. Великобритания
  • Как отыграть бонус BetBoom до 150 000 рублей за пари в Арене Уимблдон. Трава. Великобритания
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора BetBoom запустила очередной турнирный конкурс «Арены», на этот раз он посвящен Уимблдону. Клиентам доступны сразу 3 уровня участия с разными входным порогом и размером призового фонда — от 150 000 до 500 000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom до 150 000 рублей за ставки в Арена Уимблдон. Трава. Великобритания

Чтобы попасть в конкурс, потребуется закончить несколько этапов:

1. Пройти регистрацию в BetBoom.

2. Открыть раздел «Арены» в мобильном приложении.

3. Найти промо «Уимблдон. Трава. Великобритания».

4. Определиться с уровнем призового фонда — 150 000, 300 000 или 500 000 рублей.

5. Подтвердить участие кликом кнопки.

6. Оформить первую ставку на теннисный турнир в течение 10 минут после подтверждения.

Каждый уровень арены рассчитан на свою сумму пари.

Призовой фонд

Минимальная ставка

150 000 ₽

от 1000 ₽

300 000 ₽

от 2000 ₽

500 000 ₽

от 20 000 ₽

Игрок вправе в любой момент перейти в другую арену. В зачет идут только выигранные пари на встречи Уимблдона. Формула расчета баллов такова: из коэффициента ставки вычитается единица, а результат умножается на 100.

Итоговая сумма фрибета зависит от места в рейтинге и от выбранного уровня арены. Ниже — сводная таблица по всем 3 аренам.

Место

Фонд 150 000 ₽

Фонд 300 000 ₽

Фонд 500 000 ₽

1

30 000 ₽

50 000 ₽

150 000 ₽

2

25 000 ₽

35 000 ₽

100 000 ₽

3

20 000 ₽

25 000 ₽

70 000 ₽

4

15 000 ₽

15 000 ₽

50 000 ₽

5

10 000 ₽

15 000 ₽

40 000 ₽

6

8000 ₽

15 000 ₽

30 000 ₽

7

8000 ₽

15 000 ₽

15 000 ₽

8

6000 ₽

10 000 ₽

15 000 ₽

9

6000 ₽

10 000 ₽

15 000 ₽

10

2000 ₽

10 000 ₽

15 000 ₽

11-20

2000 ₽

10 000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 150 000 рублей за пари в Арене Уимблдон. Трава. Великобритания

Выданный бонус можно использовать на любые спортивные события в течение 7 дней. Подойдут как одиночные пари, так и экспрессы. Коэффициент ставки должен укладываться в диапазон 1.30-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от BetBoom

Ниже представлена сводная таблица по условиям промоакции.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

12.07.2026 (23:59 МСК)

Ставки при помощи фрибетов очков не приносят. Проигрыш, отмена события или продажа пари также не дают баллов.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Сразу 3 уровня арен на выбор — под разный бюджет➖ Вход в самую крупную арену — от 20 000 ₽
➕ Максимальный приз — 150 000 ₽ 

Заключение

Конкурс выглядит привлекательно за счет крупных призовых. Тем не менее входной порог в арены довольно высок, а 10-минутное окно для первого пари требует внимательности. Для тех, кто готов действовать оперативно, «Арены» — хороший способ совместить просмотр теннисных игр со ставками.

Валентин Васильев

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