Арена WTA 1000. Рим. Грунт. Италия от BetBoom: фрибеты до 17 500 рублей

до 17 500 ₽
Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 17 500 рублей за пари на турнир WTA в Риме
  • Как отыграть бонус BetBoom до 17 500 рублей в рамках промо Арена WTA 1000. Рим. Грунт. Италия
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 17 500 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom запустил новую «Арену», приуроченную к крупному теннисному турниру в Риме. Игроки зарабатывают очки за ставки на женскую часть соревнований и поднимаются в общем рейтинге. Максимальная награда достигает 17 500 рублей.

Как получить фрибет BetBoom до 17 500 рублей за пари на турнир WTA в Риме

Бонус начисляется после выполнения определенных требований:

1. Создайте учетную запись в конторе.

2. Перейдите во вкладку «Арены».

3. Выберите турнир WTA 1000. Рим. Грунт. Италия.

4. Начните участие.

5. Сделайте ставку в отведенное время.

С момента активации арены нужно за 10 минут заключить хотя бы 1 пари на игру WTA Рим. Сумма ставки зависит от выбранной арены и составляет 100 или 1000 рублей. Коэффициенты не ограничены. 

Баллы учитываются только за выигрышные ставки и рассчитываются по формуле коэффициент × 100. Чем выше кэф, тем выше итоговый результат и шанс попасть в топ-20.

Место

Стандартная арена

Повышенная арена

1

7500 ₽

17 500 ₽

2

4500 ₽

10 500 ₽

3

3000 ₽

7000 ₽

4

2400 ₽

5600 ₽

5

1800 ₽

4200 ₽

6-7

1500 ₽

3500 ₽

8-9

1200 ₽

2800 ₽

9-11

900 ₽

2100 ₽

12-14

600 ₽

1400 ₽

15-20

300 ₽

700 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 17 500 рублей в рамках промо Арена WTA 1000. Рим. Грунт. Италия

Использовать фрибет можно в 1 ставке, выбрав удобный формат — ординар или экспресс. Коэффициент должен быть в пределах от 1.30 до 3.50. На активацию бонуса отводится 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 17 500 рублей от BetBoom

Далее представлены основные правила участия в сжатом виде.

Максимальный размер бонуса

17 500 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

16.05.2026 (23:59 МСК)

Пользователь может переключаться между аренами.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Несколько арен с разными призовыми фондами➖ Жесткое временное ограничение: ставка нужна в течение 10 минут после входа
➕ Условия участия без сложных требований 

Заключение

Серия «Арены» от BetBoom включает крупные спортивные и киберспортивные турниры с регулярным обновлением списка событий. Формат участия во всех акциях остается неизменным.

Валентин Васильев

