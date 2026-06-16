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БК BetBoom: бонусный коэффициент на экспрессы до 30%

Обновлено:
до 30%
Бонус
32 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Ваш экспресс может принести больше уже сегодня!

Полное содержание

  • Как получить бонусный коэффициент БетБум за экспрессы на спорт и киберспорт
  • Как отыграть бонусную надбавку BetBoom за экспресс-ставки
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Контора BetBoom запустила акцию с возможностью получать повышенный итоговый коэффициент на экспресс-ставки. Размер бонуса зависит от количества выбранных событий: чем длиннее купон, тем выше дополнительный процент к потенциальному выигрышу.

Как получить бонусный коэффициент БетБум за экспрессы на спорт и киберспорт

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Для участия в программе необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Пройдите регистрацию в BetBoom, если ранее не пользовались платформой.

2. Соберите купон из 3 и более событий.

3. Убедитесь, что все коэффициенты соответствуют минимальному значению 1.50.

4. Разместите ставку с денежного баланса и получите бонусную надбавку.

Процент бонуса рассчитывается по фиксированной шкале и зависит от числа исходов в экспрессе.

Количество событий

Надбавка

3

3%

4

4%

5

5%

6

6%

7

7%

8

8%

9

9%

10

10%

11

11%

12

12%

13

13%

14

14%

15

15%

16

16%

17

17%

18

18%

19

19%

20

20%

21

21%

22

22%

23

23%

24

24%

25

25%

26

26%

27

27%

28

28%

29

29%

30

30%

Как отыграть бонусную надбавку BetBoom за экспресс-ставки

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Требования по отыгрышу отсутствуют. Сумма выигрыша автоматически переводится на основной счет. После зачисления пользователь самостоятельно решает, как использовать средства.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК BetBoom

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Ключевая информация о промоакции собрана в таблице.

Максимальный размер бонуса

до 30%

Минимальный депозит

100 ₽

Типа пари

Экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок действия акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

В рамках предложения разрешено использовать события из категорий «Спорт» и «Киберспорт». В зачет принимаются экспрессы, собранные как из прематч-линии, так и из лайв-событий.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Возможность повысить потенциальный выигрыш➖ Нельзя получить надбавку при ставках ординаром
➕ Участие без дополнительных активаций 

Заключение

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Акция подойдет игрокам, которые предпочитают собирать экспрессы и хотят увеличить потенциальный выигрыш. Механика участия очень простая: чем больше подходящих событий в купоне, тем выше итоговая надбавка к кэфу.

Валентин Васильев

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