БК BetBoom: бонусный коэффициент на экспрессы до 30%

Для участия в программе необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Пройдите регистрацию в BetBoom, если ранее не пользовались платформой.

2. Соберите купон из 3 и более событий.

3. Убедитесь, что все коэффициенты соответствуют минимальному значению 1.50.

4. Разместите ставку с денежного баланса и получите бонусную надбавку.

Процент бонуса рассчитывается по фиксированной шкале и зависит от числа исходов в экспрессе.