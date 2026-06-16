БК BetBoom: бонусный коэффициент на экспрессы до 30%

Партнерский проект
Контора BetBoom запустила акцию с возможностью получать повышенный итоговый коэффициент на экспресс-ставки. Размер бонуса зависит от количества выбранных событий: чем длиннее купон, тем выше дополнительный процент к потенциальному выигрышу.
Для участия в программе необходимо выполнить несколько простых шагов:
1. Пройдите регистрацию в BetBoom, если ранее не пользовались платформой.
2. Соберите купон из 3 и более событий.
3. Убедитесь, что все коэффициенты соответствуют минимальному значению 1.50.
4. Разместите ставку с денежного баланса и получите бонусную надбавку.
Процент бонуса рассчитывается по фиксированной шкале и зависит от числа исходов в экспрессе.
Количество событий
Надбавка
3
3%
4
4%
5
5%
6
6%
7
7%
8
8%
9
9%
10
10%
11
11%
12
12%
13
13%
14
14%
15
15%
16
16%
17
17%
18
18%
19
19%
20
20%
21
21%
22
22%
23
23%
24
24%
25
25%
26
26%
27
27%
28
28%
29
29%
30
30%
Требования по отыгрышу отсутствуют. Сумма выигрыша автоматически переводится на основной счет. После зачисления пользователь самостоятельно решает, как использовать средства.
Ключевая информация о промоакции собрана в таблице.
Максимальный размер бонуса
до 30%
Минимальный депозит
100 ₽
Типа пари
Экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок действия акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
В рамках предложения разрешено использовать события из категорий «Спорт» и «Киберспорт». В зачет принимаются экспрессы, собранные как из прематч-линии, так и из лайв-событий.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность повысить потенциальный выигрыш
|➖ Нельзя получить надбавку при ставках ординаром
|➕ Участие без дополнительных активаций
Акция подойдет игрокам, которые предпочитают собирать экспрессы и хотят увеличить потенциальный выигрыш. Механика участия очень простая: чем больше подходящих событий в купоне, тем выше итоговая надбавка к кэфу.