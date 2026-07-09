Камбэк на миллион он БК BetBoom: розыгрыш фрибетов от 1 000 000 рублей за пари на UFC

Партнерский проект
Накануне боев UFC 329 букмекер BetBoom запустил акцию «Камбэк на миллион». Игроку достаточно оформить пари на любой поединок турнира, чтобы претендовать на часть призового фонда в 1 000 000 рублей. Если бой между Макгрегором и Холлоуэем завершится нокаутом, банк вырастет вдвое.
Порядок действий для участия:
1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении BetBoom, если ранее аккаунта не было.
2. Открыть страницу «Камбэк на миллион» и запустить участие.
3. Оформить ставку от 3000 рублей на любой из боев турнира UFC 329 с коэффициентом не ниже 1.30.
Базовый призовой фонд составляет 1 000 000 рублей. Если хедлайнер турнира (поединок Макгрегор-Холлоуэй) закончится победой нокаутом, организаторы увеличат банк до 2 000 000 рублей. Итоговая сумма будет поделена между всеми, кто выполнил условия акции.
После начисления фрибет доступен для 1 пари типа ординар либо экспресс. Срок его действия ограничен 7 днями. Минимальный и максимальный коэффициенты составляют 1.30 и 3.50 соответственно.
В таблице представлены все ключевые элементы промоакции.
Максимальный размер бонуса
от 1 000 000 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.07.2026 (00:01 МСК)
Результат пари на итоговое распределение призов не влияет.
Плюсы
Минусы
|➕ Бонус начисляется всем участникам промо
|➖ Порог входа выше среднего — от 3000 рублей
|➕ Шанс на удвоение призового фонда при нокауте в главном бою
Промоакция подогревает интерес к бою в Лас-Вегасе между Макгрегором и Холлуэем. Фрибеты достанутся всем, кто выполнил условия.