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БК BetBoomФрибеты за депозит
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Камбэк на миллион он БК BetBoom: розыгрыш фрибетов от 1 000 000 рублей за пари на UFC

Обновлено:
от 1 000 000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom от 1 000 000 рублей за пари на UFC
  • Как отыграть бонус BetBoom от 1 000 000 рублей в рамках промо Камбэк на миллион
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 1 000 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Накануне боев UFC 329 букмекер BetBoom запустил акцию «Камбэк на миллион». Игроку достаточно оформить пари на любой поединок турнира, чтобы претендовать на часть призового фонда в 1 000 000 рублей. Если бой между Макгрегором и Холлоуэем завершится нокаутом, банк вырастет вдвое.

Как получить фрибет BetBoom от 1 000 000 рублей за пари на UFC

Порядок действий для участия:

1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении BetBoom, если ранее аккаунта не было.

2. Открыть страницу «Камбэк на миллион» и запустить участие.

3. Оформить ставку от 3000 рублей на любой из боев турнира UFC 329 с коэффициентом не ниже 1.30.

Базовый призовой фонд составляет 1 000 000 рублей. Если хедлайнер турнира (поединок Макгрегор-Холлоуэй) закончится победой нокаутом, организаторы увеличат банк до 2 000 000 рублей. Итоговая сумма будет поделена между всеми, кто выполнил условия акции.

Как отыграть бонус BetBoom от 1 000 000 рублей в рамках промо Камбэк на миллион

После начисления фрибет доступен для 1 пари типа ординар либо экспресс. Срок его действия ограничен 7 днями. Минимальный и максимальный коэффициенты составляют 1.30 и 3.50 соответственно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 1 000 000 рублей от BetBoom

В таблице представлены все ключевые элементы промоакции.

Максимальный размер бонуса

от 1 000 000 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.07.2026 (00:01 МСК)

Результат пари на итоговое распределение призов не влияет.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Бонус начисляется всем участникам промо➖ Порог входа выше среднего — от 3000 рублей
➕ Шанс на удвоение призового фонда при нокауте в главном бою 

Заключение

Промоакция подогревает интерес к бою в Лас-Вегасе между Макгрегором и Холлуэем. Фрибеты достанутся всем, кто выполнил условия.

Валентин Васильев

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