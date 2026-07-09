Камбэк на миллион он БК BetBoom: розыгрыш фрибетов от 1 000 000 рублей за пари на UFC

Порядок действий для участия:

1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении BetBoom, если ранее аккаунта не было.

2. Открыть страницу «Камбэк на миллион» и запустить участие.

3. Оформить ставку от 3000 рублей на любой из боев турнира UFC 329 с коэффициентом не ниже 1.30.

Базовый призовой фонд составляет 1 000 000 рублей. Если хедлайнер турнира (поединок Макгрегор-Холлоуэй) закончится победой нокаутом, организаторы увеличат банк до 2 000 000 рублей. Итоговая сумма будет поделена между всеми, кто выполнил условия акции.