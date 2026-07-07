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ГлавнаяБонусыДрафт легенд от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей и поездка на Blast Rivals в Гонконг
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Драфт легенд от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей и поездка на Blast Rivals в Гонконг

Обновлено:
до 100 000 ₽ + поездка на турнир
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Собирайте героев Dota 2 и боритесь за призы!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 100 000 рублей в рамках акции Драфт легенд
  • Как отыграть бонус БетБум до 100 000 рублей за участие в интерактиве Драфт легенд
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom запустил необычное промо «Драфт легенд». Вместо привычных ставок на исход матчей бетторам предлагают виртуальную коллекционную игру. Участники открывают наборы карточек с героями Dota 2, формируют подборки и выполняют внутриигровые челленджи. Итог активности — фрибеты до 100 000 рублей и участие в розыгрыше топовых призов, включая поездку на международный турнир по киберспорту в Гонконг.

Как получить фрибет BetBoom до 100 000 рублей в рамках акции Драфт легенд

Порядок действий простой:

1️. Зарегистрировать профиль в БК BetBoom (или использовать существующий).

2️. Перейти в раздел с акцией и подтвердить свое участие.

3️. Оформлять ставки на киберспортивные дисциплины с коэффициентом от 1.10.

4️. Обменивать накопленную валюту (маны) на паки с карточками.

5️. Забирать бесплатный набор каждые 24 часа.

Валюта акции (маны) копится по формуле: 1 рубль оборота = 1 единица валюты. Засчитываются только одиночные и комбинированные пари, оформленные с основного счета.

Набор

Количество карточек

Цена в манах

Бронзовый

1

1000

Серебряный

3

3000

Золотой

20

15 000

Сапфировый

80

50 000

Повторяющиеся карточки не пропадают. Их разрешено поменять обратно в валюту по курсу 1 дубль = 65 единиц. Организатор подготовил ряд наград за коллекции:

  • Полный комплект всех героев — фрибет 100 000 рублей.
  • Полный набор карточек 1 категории (интеллект/сила/ловкость/универсал) — фрибет 20 000 рублей за каждую.
  • Закрытие тематического драфта (спецподборки по турнирам) — фрибет 5000 рублей за каждый.

Кроме того внутри самих паков также встречаются фрибеты:

  • Серебряный набор — фрибет 100 рублей.
  • Золотой набор — фрибет 500 рублей.
  • Сапфировый набор — фрибет 5000 рублей.

Из паков также выпадают специальные купоны. Чем их больше, тем выше шанс попасть в топ финального розыгрыша (проводится с помощью рандомайзера).

Место

Приз

1

Поездка на BLAST Rivals в Гонконг

2

iPhone 17 Pro Max 256 GB

3

PlayStation 5 Pro

4

Xbox Series X

5

Apple Watch SE 3

6-10

Фирменный мерч

11-50

Фрибет 10 000 ₽

51-100

Фрибет 5000 ₽

Как отыграть бонус БетБум до 100 000 рублей за участие в интерактиве Драфт легенд

Начисленный фрибет подходит для одиночных пари и экспрессов на спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. На использование приза игроку дается 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

Перед активацией предложения рекомендуем проверить все детали.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽ (для желающих получать дополнительные пари)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Итоги розыгрыша подведут 20 июля в 15:00 МСК.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Ежедневный бесплатный набор➖ Сбор полной коллекции требует значительного времени и оборота
➕ Крупный призовой фонд и статусные подарки за топовые места 

Заключение

BetBoom отошел от стандартной бонусной схемы и предложил игрокам полноценную коллекционную механику. Тем, кто и так делает ставки на киберспорт, участие будет особенно интересно. Даже без сборки полной коллекции игрок может рассчитывать на бонусы из паков и участие в розыгрыше главных призов, включая поездку на зарубежный турнир.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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