Драфт легенд от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей и поездка на Blast Rivals в Гонконг

Партнерский проект
Букмекер BetBoom запустил необычное промо «Драфт легенд». Вместо привычных ставок на исход матчей бетторам предлагают виртуальную коллекционную игру. Участники открывают наборы карточек с героями Dota 2, формируют подборки и выполняют внутриигровые челленджи. Итог активности — фрибеты до 100 000 рублей и участие в розыгрыше топовых призов, включая поездку на международный турнир по киберспорту в Гонконг.
Порядок действий простой:
1️. Зарегистрировать профиль в БК BetBoom (или использовать существующий).
2️. Перейти в раздел с акцией и подтвердить свое участие.
3️. Оформлять ставки на киберспортивные дисциплины с коэффициентом от 1.10.
4️. Обменивать накопленную валюту (маны) на паки с карточками.
5️. Забирать бесплатный набор каждые 24 часа.
Валюта акции (маны) копится по формуле: 1 рубль оборота = 1 единица валюты. Засчитываются только одиночные и комбинированные пари, оформленные с основного счета.
Набор
Количество карточек
Цена в манах
Бронзовый
1
1000
Серебряный
3
3000
Золотой
20
15 000
Сапфировый
80
50 000
Повторяющиеся карточки не пропадают. Их разрешено поменять обратно в валюту по курсу 1 дубль = 65 единиц. Организатор подготовил ряд наград за коллекции:
Кроме того внутри самих паков также встречаются фрибеты:
Из паков также выпадают специальные купоны. Чем их больше, тем выше шанс попасть в топ финального розыгрыша (проводится с помощью рандомайзера).
Место
Приз
1
Поездка на BLAST Rivals в Гонконг
2
iPhone 17 Pro Max 256 GB
3
PlayStation 5 Pro
4
Xbox Series X
5
Apple Watch SE 3
6-10
Фирменный мерч
11-50
Фрибет 10 000 ₽
51-100
Фрибет 5000 ₽
Начисленный фрибет подходит для одиночных пари и экспрессов на спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. На использование приза игроку дается 7 дней.
Перед активацией предложения рекомендуем проверить все детали.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽ (для желающих получать дополнительные пари)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Итоги розыгрыша подведут 20 июля в 15:00 МСК.
Плюсы
Минусы
|➕ Ежедневный бесплатный набор
|➖ Сбор полной коллекции требует значительного времени и оборота
|➕ Крупный призовой фонд и статусные подарки за топовые места
BetBoom отошел от стандартной бонусной схемы и предложил игрокам полноценную коллекционную механику. Тем, кто и так делает ставки на киберспорт, участие будет особенно интересно. Даже без сборки полной коллекции игрок может рассчитывать на бонусы из паков и участие в розыгрыше главных призов, включая поездку на зарубежный турнир.