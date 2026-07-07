Драфт легенд от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей и поездка на Blast Rivals в Гонконг

Порядок действий простой:

1️. Зарегистрировать профиль в БК BetBoom (или использовать существующий).

2️. Перейти в раздел с акцией и подтвердить свое участие.

3️. Оформлять ставки на киберспортивные дисциплины с коэффициентом от 1.10.

4️. Обменивать накопленную валюту (маны) на паки с карточками.

5️. Забирать бесплатный набор каждые 24 часа.

Валюта акции (маны) копится по формуле: 1 рубль оборота = 1 единица валюты. Засчитываются только одиночные и комбинированные пари, оформленные с основного счета.

Набор Количество карточек Цена в манах Бронзовый 1 1000 Серебряный 3 3000 Золотой 20 15 000 Сапфировый 80 50 000

Повторяющиеся карточки не пропадают. Их разрешено поменять обратно в валюту по курсу 1 дубль = 65 единиц. Организатор подготовил ряд наград за коллекции:

Полный комплект всех героев — фрибет 100 000 рублей.

Полный набор карточек 1 категории (интеллект/сила/ловкость/универсал) — фрибет 20 000 рублей за каждую.

Закрытие тематического драфта (спецподборки по турнирам) — фрибет 5000 рублей за каждый.

Кроме того внутри самих паков также встречаются фрибеты:

Серебряный набор — фрибет 100 рублей.

Золотой набор — фрибет 500 рублей.

Сапфировый набор — фрибет 5000 рублей.

Из паков также выпадают специальные купоны. Чем их больше, тем выше шанс попасть в топ финального розыгрыша (проводится с помощью рандомайзера).