Партнерский проект

Драйв 24/7 от БК BetBoom: фрибеты до 60 000 рублей за ставки на быстрые игры

до 60 000 ₽
Награды для самых активных участников!

Полное содержание

  • Как получить бонус BetBoom до 60 000 рублей в рамках акции Драйв 24/7
  • Как отыграть фрибет BetBoom до 60 000 рублей за победу в акции Драйв 24/7
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 60 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В BetBoom началась промоакция «Драйв 24/7». Она ориентирована на любителей ставок на быстрые игры. Пользователи продвигаются по таблице за счет объема пари. По итогам розыгрыша 500 лучших бетторов делят призовой фонд турнира.

Как получить бонус BetBoom до 60 000 рублей в рамках акции Драйв 24/7

Для включения в борьбу за награды достаточно пройти ряд несложных этапов:

1. Создать аккаунт в BetBoom или войти в уже существующий профиль.

2. Запустить промо «Драйв 24/7».

3. Заключать пари на быстрые игры из категории «Спорт 24/7».

4. Зарабатывать по 1 баллу за каждые 600 рублей ставок.

Начисление очков происходит независимо от исхода ставки. В акции задействованы следующие направления из категории «Спорт 24/7»:

  • «Нарды Club».
  • «Нарды».
  • «Нарды 36».
  • «Нарды UPSL».
  • «Сапер».
  • «Повышай!»
  • «Форсаж».
  • «Крэш бокс».
  • «Система 1000».
  • «Дартс: Б|М».
  • «Буллиты NHL21».
  • «Буллиты NHL24».
  • «Теннис».
  • «Фехтование».
  • «Пенальти».
  • «Кибербокс».
  • «Гонки дронов».

Финальные результаты озвучат 24 апреля. Размер фрибета для каждого победителя будет зависеть от позиции в турнирной таблице.

Место

Фрибет

1

60 000 ₽

2

40 000 ₽

3

25 000 ₽

4-10

15 000 ₽

11-80

5000 ₽

81-500

1000 ₽

Как отыграть фрибет BetBoom до 60 000 рублей за победу в акции Драйв 24/7

Бонус рассчитан на 1 пари и активен в течение недели. Использовать его разрешается на исходы с кэфами в диапазоне 1.30-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 60 000 рублей от BetBoom

Вся важная информация по акции сведена в таблицу. 

Максимальный размер бонуса

60 000 ₽

Минимальный депозит

600 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.04.2026 (14:59 МСК)

В зачет идут только ставки с реального счета. Лимитов по сумме не предусмотрено.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Широкий выбор быстрых игр для пари➖ Чтобы подняться в рейтинге, нужно активно ставить
➕ Фрибеты с понятными условиями отыгрыша 

Заключение

В промо задействованы все самые топовые дисциплины из раздела «Спорт 24/7».  Ключевым фактором для победы является объем пари. Широкий призовой фонд дает шанс выиграть приз даже при осторожной игре.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё